BMW blijft stug dikke benzine- en dieselmotoren bouwen

Volledig elektrisch? Bij BMW zijn ze nog druk bezig aan een nieuwe generatie verbrandingsmotoren op benzine en zelfs diesel.

Je hoort het steeds vaker: autofabrikanten willen tegen een bepaald jaar (meestal rond 2030) stoppen met benzineauto’s uitbrengen en overstappen op enkel nog EV’s. Voor een aantal van die merken geldt dat ze vorig jaar al met trots riepen dat ze al gestopt zijn met het ontwikkelen van nieuwe verbrandingsmotoren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar: huidige motoren worden nog zo doorontwikkeld dat ze tot en met 2030 nog even de emissie-eisen halen, maar de motoren in kwestie krijgen geen volledig opnieuw ontwikkelde opvolger. Zo achten wij de kans aardig groot dat we tot en met 2030 bijvoorbeeld nog veel de 4.0 TFSI van VAG gaan zien, ondanks dat grootgebruiker van deze motor Audi al geen motoren meer gaat ontwikkelen.

BMW “Next Gen”

Om nou te zeggen dat BMW geen plannen heeft met elektrisch rijden is natuurlijk fouter dan fout, met de iX, iX3 en i4 die het aardig goed doen vandaag de dag. BMW zet natuurlijk ook vol in op elektrisch rijden, want nul uitstoot is wel zo makkelijk. Maar dat betekent nog niet dat BMW al het einde van de verbrandingsmotor heeft bereikt. Sterker nog: er komt nog een volledige nieuwe reeks verbrandingsmotoren van BMW op benzine én diesel!

Elektrificatie

Dat kwam naar voren in een interview van Auto, Motor und Sport met R&D-baas van BMW Frank Weber. Sowieso bevestigt ook Weber dat BMW geen einddatum gaat noemen voor niet-elektrische auto’s, omdat eerst ‘de wereld er klaar voor moet zijn’ (lees de volledige verklaring in het gelinkte stuk). Elektrische auto’s gaan echter wel belangrijk worden en er komt een volledig nieuw elektrisch platform. Dit platform komt in 2025 en heet Neue Klasse of kortweg NK en de eerste auto die we hiermee gaan zien is de nieuwe BMW 3 Serie als EV. Daarna volgt de nieuwe (i)X3 die van het platform gebruik gaat maken en nog vele anderen.

Nieuwe verbrandingsmotoren van BMW

Weber denkt dus dat BMW een goed arsenaal EV’s kan neerzetten de komende jaren, maar omdat deze einddatum nog onzeker is gaat er niet volledig overgestapt worden. Dus gaat BMW nog minstens één generatie nieuwe verbrandingsmotoren bouwen. Dit worden motoren op benzine en zelfs diesel. Uiteraard wordt het nog niet echt specifiek wat voor motoren het gaan worden, maar volgens Weber kunnen we rekenen op een nieuwe reeks zescilinders en achtcilinders. Naast natuurlijk de reguliere drie- en viercilinders.

Efficiënt en voorbereid

Merken moeten grote motoren in de ban doen omdat ze lastig zijn om goedgekeurd te krijgen met strengere milieueisen dan ooit. Weber stelt echter dat deze volgende generatie BMW verbrandingsmotoren efficiënter worden dan ooit en die emissie-eisen gewoon gaan halen. Wel wordt elke nieuwe generatie motor voorbereid op gebruik van hybride aandrijving op wat voor manier dan ook. Zo ligt er al een plan om van de volgende BMW M5 een plug-in hybride te maken. Wel staat in datzelfde plan dat het wel zou gaan om een V8 als motor. Win/win?

Kortom: BMW gaat een breed scala EV’s uitbrengen, maar het merk vergeet de liefhebber absoluut niet. Er komen nog nieuwe verbrandingsmotoren van BMW in de komende jaren. (via AMS)