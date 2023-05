Dikke C43 AMG is trager dan Renault Mégane, huh?

Niet echt reclame he, als een dikke C43 AMG trager is dan een Renault Mégane.

Ja, wie had dat gedacht. Auto’s lijken alsmaar sneller te worden. De 0-100 sprinttijden worden met de dag korter. En als je kijkt naar diverse dragrace-filmpjes tegenwoordig, ben je met elektropower het snelste af. Of het nu geheel elektrisch is of een elektrische assistentie.

Maar is dat ook zo als het aankomt op het nemen van bochten? En het afremmen? En met tussensprintjes? Dat is niet helemaal het geval. Daarom zijn we blij dat er nog altijd instanties zijn die auto’s over het gehele spectrum beoordelen, zoals Sport Auto. Die testen auto’s op zowel de Nurburgring (supertest) en de Hockenheimring (test).

En het is zo’n test in Hockenheim waar we wat leuks interessants konden opmaken. De nieuwe Mercedes-AMG C43 is namelijk trager op het Hockenheim dan een Renault Mégane. Ja, de tot nu toe snelste Mercedes-Benz C-Klasse kan een Mégane niet bijbenen.

Langzamer dan de concurrentie

De tijd die Mercedes auto neerzette was 2:02,3. Dat is dik een seconde trager dankzij naaste rivaal, de BMW M340i xDrive. Beide auto’s zijn flink trager dan de Renault Mégane Trophy-R, die het in minder dan twee minuten deed.

Daarmee komen we tot een paar conclusies. De C43 AMG is op papier een tof concept, maar het komt er vooralsnog niet helemaal uit. @wouter was bij de rijtest gematigd enthousiast. Goede auto, matige aandrijflijn. Als ze nu de elektromotor en accu eraf halen en de aandrijving alleen op de achterwielen doen, heb je een lichtere auto. Natuurlijk, trager in de sprint, maar dan ben je op het circuit misschien wel sneller dan een Renault Mégane.

Dikke C43 AMG is dus trager: is dat erg?

Overigens is er geen reden tot paniek. Renault Sport Méganes zijn presteren uitstekend op het circuit. Daarbij is de Mégane Trophy-R ook de meest extreme versie, met carbon wielen, racekuipen, semislicks en een gestript interieur. Aan de andere kant, die Renault heeft dik 100 pk minder en enkel voorwielaandrijving.

De C43 AMG is overigens een ‘subtopper’. De volvette C63 AMG met dikke, eh, viercilinder (plus nog meer elektromotoren), krijgt 680 pk om zo wat overgewicht te kunnen compenseren op het rechte stuk. Enfin, de beelden check je hieronder:

