Bied mee op de coolste 10-persoonsauto van Nederland

Je kunt 10 man vervoeren in een lelijke verlengde Sprinter, óf je gaat voor een prachtige klassieke Land Rover…

De kersverse Land Rover Defender 130 is al een aardig unieke auto met zijn acht zitplaatsen, maar met een old school Land Rover kun je pas echt veel mensen vervoeren. Tien man is geen enkel punt. Niet dat dit de enige of voornaamste reden is om er eentje kopen. Een klassieke Land Rover wil je gewoon omdat ‘ie übercool is.

We zeggen nu wel Land Rover, maar de auto op de foto’s is eigenlijk een Santana. Voor degenen die niet zo thuis zijn in de wereld van klassieke Land Rovers, vraagt dit misschien om enige uitleg. Die zullen we dan ook even geven, want we zijn de beroerdste niet.

In principe zijn Santana’s Spaanse Land Rovers, die officieel onder licentie zijn gebouwd. De Santana’s zijn dus nagenoeg identiek aan de Series I/II/III die gelijktijdig in Engeland van de band rolden. De bouwkwaliteit deed ook niet onder voor de Britse evenknieën (integendeel).

Dit exemplaar in een klassieke kleurencombinatie dateert uit 1977, wat betekent dat het een Series III is. Dit is dus nog een auto uit het pre-Defender-tijdperk, want die naam maakte pas in 1983 zijn opwachting bij Land Rover.

Zoals je kunt zien is het een Series III met lange wielbasis (109 inch), wat betekent dat je maar liefst tien man kwijt kunt in deze auto. Er zijn twee zitrijen met drie stoelen en daarnaast zijn er achterin twee bankjes waar nog eens vier man kan plaatsnemen.

Waar Santana later ook eigen motoren introduceerde heeft deze auto gewoon een origineel Land Rover-blok. Dat is de 2,25 liter viercilinder diesel met 57 pk. Deze is gekoppeld aan een viertraps handbak, die uiteraard ook over een lage gearing beschikt voor het ruige werk.

De auto is recent weer helemaal fabrieksnieuw gemaakt. Dat wil zeggen: een complete restauratie waarbij de auto helemaal uit elkaar is geweest, inclusief motor- en versnellingsbakrevisie, nieuwe bekleding, nieuwe lak, et cetera. Je zou haast denken dat het een Defender Heritage Edition is van een paar jaar oud.

Deze buitengewoon praktische klassieker wordt momenteel geveild op Collecting Cars. Mocht je een bod uit willen brengen, dan kan dat nog tot en met donderdag 19.50.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!