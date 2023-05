Wie staat er eigenlijk klaar als opvolger bij Red Bull?

Er is nog niet een opvolger bij Red Bull. Het is Verstappen en dan een hele lange stilte.

Kijk, het is natuurlijk geweldig dat Helmut Marko het Nederlandse wonderkind Max Verstappen zo snel mogelijk in een Formule 1 auto zette. Het rauwe talent kwam er direct uit. Zelfs de snelle promotie naar Red Bull ging prima. Deze snelle ontwikkeling ging wel ten koste van de andere coureurs.

Normaliter zijn Carlos Sainz en Daniel Ricciardo topcoureurs. Gevoelsmatig niet op het niveau van een Hamilton, maar met de juiste auto goed genoeg om wereldkampioen te worden. Die twee pakten echter hun biezen omdat ze geen toekomst zagen met Red Bull (want Verstappen was daar).

Red Bull opvolger

Nu zitten we in een rare spagaat dat Red Bull en het juniorenteam AlphaTauri gevuld is met – excuses dat we het zo brengen – derde garnituur. Pérez was de beste coureur die Red Bull kon oppikken, nadat hij aan de kant werd gezet door Racing Point. Nyck de Vries is opvulling voor dit jaar en hoe zit het dan met Tsunoda? Hij presteert dit seizoen aanzienlijk beter dan zijn teamgenoot. Hij heeft al twee keer in de punten gereden, terwijl de AlphaTauri ongeveer even goed/slecht is als de Williams.

Tsunonda is jong, is snel doorgestoten naar de hoogste autosportklasse en heeft enorm veel talent. Althans, op basis van wat hij liet zien VOOR de Formule 1. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet de vooruitgang, maar het is vooralsnog niet genoeg, zo laat hij aan Motorsport Total optekenen:

Ik denk nog niet dat hij op het juiste niveau zit. Maar hij maakt grote stappen. We zullen zien als hij zich verder heeft ontwikkeld. Hij is zeker snel en wint momenteel flink wat aan ervaring. Hij heeft al een aantal sterke races gereden dit seizoen. Het ontbreekt ons niet aan opties voor het team (Pérez zit er nog tot 2024, red). Het beste wat hij kan doen is presteren op een heel hoog niveau in de AlphaTauri. Christian Horner, lijkt nog niet helemaal overtuigd.

Maar wie dan wel?

Waarvan akte! Natuurlijk kan Tsunoda niets meer doen dan zijn best. Maar iedereen weet dat zijn connectie met Honda ervoor heeft gezorgd dat Yuki nog F1 rijdt. Als een coureur verzaakt, dan wordt deze zo aan de kant geschoven. Helmut Marko is daar keihard in.

Het probleem is dat er niet zoveel klaar staat. Pérez was een afdankertje van een subtopper, Tsunoda is een moetje van Honda en De Vries was simpelweg beschikbaar. Op dit moment zijn er enkele Red Bull-junioren in de Formule 2, maar dit seizoen moet nog blijken wie er het hardst aan de deur klopt.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer? Wie denk jij dat er kan promoveren naar een F1 zitje? En wie denk jij dat Pérez op termijn kan vervangen? En mag Nyck de Vries blijven? Laat het weten, in de comments!

