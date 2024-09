Dikke korting voor Mercedes-AMG C63 met vierpitter

Sale voor de Mercedes-AMG C63 S E-Performance, de auto is duizenden euro’s goedkoper.

Ze zullen het niet toegeven, nog niet, maar een hybride aandrijflijn met viercilinder in de C63 stoppen was de grootste fout van Mercedes-AMG ooit. Het had zo’n succes kunnen zijn. Audi heeft geen RS4 meer (er komt wel een RS5 Avant), waardoor BMW hier in Europa met de M3 de enige écht tegenhanger heeft met een zes-in-lijn en twee turbo’s. Nu heeft BMW het rijk voor zichzelf, want niemand lijkt geïnteresseerd in de Mercedes-AMG C63 S E-Performance.

Korting op nieuwe C63

Sinds de introductie van het model loopt het al niet lekker. Daarom kwam Mercedes-AMG met een korting van 16 procent op Duitsland aan het begin van dit jaar. Die korting werd verhoogd naar 18 procent in april. We zijn inmiddels in september en opnieuw komt er een verhoging van de korting op een nieuwe Mercedes-AMG C63 S E-Performance in Duitsland. De korting bedraagt nu 20 procent.

Volgens Mbpassion kost een nieuwe C63 S nu 108.342 euro inclusief korting in Duitsland. Ter vergelijking: In Nederland kost dezelfde AMG 152.977 euro, bij ons is er nooit officieel gecommuniceerd over een korting. Inclusief de korting hebben de Duitsers geen gekke deal te pakken. Voor 108 mille kunnen ze rijden in een C-klasse met 680 pk. Ja, die viercilinder valt moeilijk te negeren.

Het totaalpakket is qua prijs-kwaliteitverhouding wel hoog. Je krijgt veel auto voor het geld. Toch klinkt 680 hybride pk’s uit een elektromotor en viercilinder gecombineerd minder indrukwekkend dan 680 pk’s uit een bijvoorbeeld een V8. Aan de theoretische performance ligt het niet: Met een 0-100 tijd van 3,4 seconden is de Mercedes-AMG C63 S E-Performance nog altijd een bizar snel apparaat. Viercilinder of niet.

De vraag is of de korting van 20 procent nu het gewenste effect gaat hebben voor Mercedes-AMG. Het is immers de zoveelste keer dat ze de korting verhogen.