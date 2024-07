Een C63 AMG die meer waard wordt? (€220.000!)

Is een Mercedes-AMG C63S bijzonder genoeg om in waarde te stijgen?

Het kan soms gek lopen met de automarkt. Een model daalt en daalt en daalt in waarde en opeens bereikt de auto een punt waarop de waarde weer stijgt. Dit zie je niet gebeuren met een Daihatsu, maar wel met de meer bijzondere auto’s zoals bijvoorbeeld een E46 M3 om maar iets te noemen.

C63S occasion: prijsontwikkeling

De vraag is of dit ook gaat gebeuren met de Mercedes-AMG C63 S, met zijn 4.0 biturbo V8. De nieuwe heeft natuurlijk een veelbesproken tweeliter viercilinder hybride aandrijflijn. Maar of iemand meer dan 200.000 euro gaat betalen voor zo’n C63? We vonden er eentje op Marktplaats.

Het gaat hier om een Mercedes-AMG C63S Cabriolet Final Edition. Volgens de verkoper de enige in Nederland. Aan de cabriolet hangt een vraagprijs van 219.995 euro. Waanzinnig veel geld voor een C-klasse, hoe zeldzaam ook. Dit exemplaar komt uit 2023 en heeft 9.340 km op de teller staan. Het is dus ook niet zo dat er met deze auto nooit is gereden.

De catalogusprijs van dit specifieke exemplaar bedraagt 188.956 euro. De vraagprijs zit dus een stuk boven de nieuwprijs van deze AMG. De vraag is of de C63S bijzonder genoeg is om in waarde te stijgen, laat staan dat iemand meer dan twee ton gaat betalen voor een gebruikt exemplaar.

Vragen mag altijd, verkopen is een tweede. De Final Edition was de allerlaatste reeks van Mercedes met deze generatie C63S. Het jaar erna stapte het merk over op de nieuwste generatie C63, met een vierpitter.

De C63S occasion op Marktplaats is uitgevoerd in mat zwart met de nodige gele stiksels. De specificaties zijn niet anders in vergelijking met een gewone S. De vierliter achtpitter levert nog altijd 510 pk en 700 Nm aan koppel. Daarmee sprint het achterwielaangedreven beest in 3,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 280 km/u.