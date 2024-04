BREEK: Mercedes schrapt de viercilinder CLE63 AMG!

Goed nieuws voor de liefhebbers van dikke V8’en, Mercedes shrapt de viercilinder CLE63 AMG.

Het is een enorme cultuurschok voor velen. De Mercedes C63 AMG ging van een V8 naar een viercilinder. Voor de mensen blijft dat toch een lastig gegeven. Het is natuurlijk ook niet alleen een kwestie van VROOM VROOM geluiden.

Nee, een V8 is een hele beleving en in een compacte auto als de C63 was het een heel erg unieke ervaring. De vibraties, het timbre, de golven van koppel: een V8 is meer dan alleen het geluid. Maar ja, je hebt dus de genoemde kwaliteiten PLUS het geluid. En ja, de nieuwe C63 met viercilinder is sterker en krachtiger dan ooit, maar toch is de beleving vrij vlak.

Een viercilinder vibreert meer en klinkt simpelweg minder goed. Het is een bijzonder indrukwekkende motor, want 476 pk uit een tweeliter viercilinder is superknap als er fabrieksgarantie gegeven moet worden.

Mercedes schrapt viercilinder CLE63

Het was de bedoeling dat de CLE63 ook deze aandrijflijn zou krijgen. Deze sportieve auto is de coupé-versie van de C-Klasse, dus op zich is het niet echt een vreemde gedachte. Volgens welingelichte bronnen was de CLE63 klaar om gelanceerd te worden. Maar vlak voor het Moment Supreme schrapt Mercedes de viercilinder CLE63.

Maar wat komt er dan? Nou, eerst een hele tijd niets. AMG was namelijk al helemaal klaar met de M139 in de vierzits coupé. De auto was gewoon klaar om onthuld te worden. Diverse fotografen kwamen het model al tegen de afgelopen maanden.

AMG gaat toch terug naar de tekentafel en gaat proberen een V8 in het vooronder te lepelen. Kijk, dat is goed nieuws voor de fans! Maar er is beter nieuws voor de liefhebbers, want het wordt géén PHEV!!! Nee, er zal een 48 volts ISG (integrated starter generator) aanwezig zijn, je weet wel zo’n kleine elektromotor die assisteert bij het wegrijden en stadsverkeer.

Niet alleen maar goed nieuws

Waarom kiest Mercedes voor deze ommezwaai? Simpel: verkoopcijfers. Mensen kopen het gewoon niet. De C63 schijnt minder goed te verkopen dan vroeger en bij de coupé-versie is het aantal cilinders nog belangrijker dan bij de sedan.

Wat ook van belang is: de coupé is heel erg belangrijk voor de Amerikaanse markt, waar de V8 nog wel te verkopen is. Sterker nog, vanwege de Verenigde Staten heeft de CLE53 AMG de M256 zes-in-lijn.

Voor de C63 AMG sedan is China een heel erg belangrijke markt. Die geven niet om het aantal cilinders. Daar hebben ze ook een veel minder het idee dat een V8 in een AMG hoort, omdat de Chinezen nog niet zo lang AMG’s kopen.

Er zijn wel enkele nadelen aan het feit dat Mercedes de viercilinder CLE schrapt en gaat werken aan een V8, een gerucht dat we ook hoorden voor de C63. Ten eerste moeten we nu een paar jaar wachten voordat de auto klaar is. En last but not least: je remt toch een beetje de vooruitgang af op deze manier.

Kijk, zo klonk de C63 AMG viercilinder tijdens onze rijtest:

Via: MB Passion

Fotocredits: CLE63 AMG cabrio viercilinder door @wouter via Autoblog Spots!

Met dank aan Wilco Blok voor de tip!