Dikke M240i maakt de M2 best wel overbodig

Met deze dikke M240i heb je al een zeer potente en sportieve coupé in handen. Waarom wachten op de M2?

Het is een heel erg boude stelling, maarreh, waarom is er BMW M er nog? Natuurlijk, de performance-tak van BMW is groter en winstgevender dan ooit. Het is een magische letter waardoor mensen graag geld uitgeven. Vroeger waren de stappen tussen het topmodel van BMW en het BMW M-model heel erg groot. Een 328Ci had 193 pk, de M3 was behoorlijk afwijkend en had 343 pk.

Hetzelfde geldt voor het verschil tussen de 540i (286 pk) en de M5 (400 pk). Assen, aandrijving, transmissie, stoelen, motor, carrosserie, wielen: alles was anders. Dat maakte M heel erg premium en mede daardoor staat ///M zo hoog aangeschreven.

Extra dikke M240i

Tegenwoordig is A. het gat niet meer zo groot en B. de hardware is minder afwijkend. Denk aan het verschil tussen een BMW M550i en M5. We zijn erg benieuwd naar de nieuwe BMW M2, maar de kans bestaat dat het verschil niet enorm zal zijn (net als bij de vorige generatie) met de M240i van de G42-generatie.

En dat is precies de auto die Dähler onder handen heeft genomen. Dähler is een Zwitserse BMW-dealer én BMW-tuner.

Euro 6d!

Daarom is deze dikke M240i een interessant geval, want de auto voldoet inclusief tuningsonderdelen namelijk alsnog aan de Euro 6d-norm! De Stage 1-kuur was er al eerder, nu is het tijd voor de Stage 2-aanpassing. Het maximum vermogen is nu 455 pk en het koppel bedraagt een bijna diesel-esque 640 Nm.

De begrenzer kan worden verhoogd. Daarbij kan Dähler de teller voor je aanpassen waardoor deze tot 330 km/u loopt. Dat zul je overigens niet halen, maar met 455 pk kun je die 300 km/u vast wel aantikken.

Sportuitlaat

Het is ook mogelijk om de motor van de extra dikke M240i (de B58B30) te voorzien van een ‘cold air intake’ en een sportuitlaat. Als je wil, kun je middels een module het geluid en met name het volume naar wens aanpassen.

Of het vermogen van invloed is op deze twee modificaties of dat de ECU daarop aangepast moet worden, zegt Dähler niet. Meestal zorgt het namelijk wel voor een paar extra pk’s.

Uiterlijke wijzigingen dikke M240i

Dan de uiterlijke wijzigingen. Zoals je ziet is de dikke M240i een stukje lager. Er zijn meerdere opties. Je kunt de veren vervangen en deze gebruiken met de standaard dempers. Je kunt kiezen uit 25 of 35 mm verlaging.

Op verzoek kun je ok kiezen voor een schroefset. Deze kun je dan helemaal naar wens afstellen. Dat is veel gaver natuurlijk en dientengevolge ook ietsje duurder. Daarnaast is er aan de voorzijde een nieuwe spoilerlip. Het geeft de auto net eventjes wat meer überholprestige.

Nieuwe velgen!

Dan de velgen. De meeste modellen van Dähler hebben die gekke wielen die lijken op imitatie M5-velgen van de E60. Niet direct erg lelijk, maar ook niet erg tijdloos. Goed nieuws: er zijn nieuwe velgen! Slecht nieuws: de Dähler CDC2-velgen zijn wederom niet tijdloos. Maar hey: niets is zo persoonlijk als smaak.

De gesmede wielen zijn voor 9×20 groot en achter 10×20. Inderdaad, enorm. Voor zijn de banden 255/30 ZR20, achter 275/30 R20. Voor de liefhebbers van het model (de Dähler CDC1) dat kun je nog gewoon krijgen.

Interieur dikke M240i ietsje dikker

Tenslotte nog het interieur. Dat kun je voorzien van wat koolstofvezel versieringen. Uiteraard moeten we de vloermatten niet vergeten. Die zijn er namelijk ook. Omdat er ‘Dähler Competition Line’ opstaat, zijn ze bovengemiddeld sportief. Tof, hè?

Alle onderdelen kun je per direct bestellen. Onze tip, bestel de M240i met achterwielaandrijving en bespaar duizenden euro’s. Die kun je dan mooi bij Dähler achterlaten voor deze upgrades. Een win-win situatie!

