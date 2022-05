BMW M240i zónder xDrive duizenden euro’s goedkoper

De Nederlandse prijs van de BMW M240i is bekend. En met achterwielaandrijving ook nog eens een stuk goedkoper dan de versie met xDrive!

Je kunt veel zeggen over het design van BMW’s van de afgelopen jaren. Gelukkig hebben ze niet alle merkwaarden overboord gegooid. Zo is er naast een hele saaie 2 Serie ook gewoon een hele leuke 2 Serie. De leukste variant tot nu toe was de BMW M240i xDrive zoals je recent in de rijtest kon zien. Die leukste variant is nog leuker geworden.

Vierwielaandrijving op een BMW is niet zo saai als quattro van Audi. Je kunt nog steeds lekker hoeken met xDrive, doordat er redelijk veel power naar achteren gaat. De aandrijving op de vooras gaat zich er pas mee bemoeien als het pas echt nodig is. Ondergetekende opteert toch altijd voor de versie zonder vierwielaandrijving. Het heeft een aantal voordelen. Minder gewicht, nog meer stuurplezier én het is goedkoper. Zoals de BMW M240i.

BMW heeft de M240i zonder xDrive opgenomen in de configurator. Tot op heden was de heetste coupé tot de M2 arriveert enkel verkrijgbaar in combinatie met vierwielaandrijving. De vanafprijs van de M240i xDrive ligt op 77.504,53 euro. De M240i met louter achterwielaandrijving is met 71.379,53 een klap goedkoper. Een besparing van meer dan 6.000 euro om uit te geven aan opties en brandstof. Helemaal prima.

Het sprintje bij het stoplichten ga je wel verliezen in vergelijking met zijn broer met vierwielaandrijving. De BMW M240i sprint in 4,7 seconden naar de honderd, terwijl de variant met xDrive er slechts 4,3 seconden voor nodig heeft. Maar wat zou het. De 2WD 240i komt dansend uit de bocht met een gigantische glimlach op je bakkes. Is ook wat waard.

Voor wie niet 77k kan ophoesten zijn er ook nog andere varianten verkrijgbaar. Het begint bij de 218i met een vanafprijs van 45.042,27. Maar eerlijk is eerlijk. 156 pk en een sprint naar 100 km/u in 8,7 seconden voelt een beetje oneerbiedig op zo’n lekker platform als de nieuwe 2 Serie Coupé.

Een tandje hoger staat de 220i, met een vanafprijs van 48.283,99 euro. Dan heb je 184 pk en een sprint naar 100 in 7,5 tellen. Het topmodel onder de vierpitters is de 230i. Voor 52.872,99 euro heb je 245 pk met een 0-100 tijd van 5,9 seconden. Alle varianten van de BMW 2 Serie Coupé komen met een automaat.