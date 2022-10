RS3-R sedan is bijzonder traag, maar snel in bochten

We hebben nog nooit zo’n trage RS3-R sedan gezien.

Ondanks dat er enorm veel verandert in de autowereld, blijven sommige dingen hetzelfde. Zo hebben we voor vandaag de vraag: wil je een dikke Audi vijfcilinder of een BMW zes-in-lijn? De twee motortypes zijn kenmerkend voor beide bedragen. Vroeger, in de jaren ’90 bijvoorbeeld, kon je een Audi 80 S2 Sedan kopen met 2.2 liter turbo vijfcilinder en vierwielaandrijving of een BMW M3 Coupé met 3.0 zes-in-lijn en achterwielaandrijving.

ABT RS3-R sedan

Tegenwoordig heten die twee auto’s respectievelijk Audi RS3 en BMW M240i. Toegeven, die zijn een klasse lager maar qua formaat komt het overeen. Toevallig zag je net een extra dikke M240i, maar het Audi-alternatief kun je ook aanpassen in de vorm van de ABT RS3-R sedan . De tuner uit Allgau (Zuid-Duitsland) gaat er maximaal 200 van bouwen.

Wat is er allemaal anders? Ten eerste staat de RS3-R sedan lager op de grond middels een set verlagingsveren. Voor met 25 millimeter, achter 30 millimeter. Net als bij de M240i van net kun je eventueel ook kiezen voor een schroefset die ze dan helemaal op maat voor je afstellen.

Voor minder bodyroll is er een ABT anti-rollbar. Ook de 20 inch wielen helpen mee aan een betere wegligging. Ze zijn namelijk lichter dan de standaard wielen en zorgen dus voor een lager onafgeveerd gewicht. Daarbij zijn ze er ook erg strak uit.

Dicke Heinz

Sowieso is deze RS3-R sedan een Dicke Heinz, want je krijgt een compleet koolstofvezel ‘Aero Package’. Dit behelst een splitter, canards aan de zijkant, carbon spiegelkappen, achterspoiler en nog wat versiersels.

Dan de motor! De vijfcilinder uit de RS3 is een pareltje: veel koppel, veel vermogen, een fraaie opbouw en nog mooier geluid. Wat doet ABT eraan? Eh, helemaal niets! Deze RS3-R sedan heeft namelijk 0 pk extra. Dat betekent 400 pk en 500 Nm. De begrenzer voor de topsnelheid is wel verhoogd, namelijk naar 290 km/u.

Overigens heeft ABT stiekem wel wat upgrades in de aanbieding voor de ‘gewone’ RS3, dus die kun je ook gewoon op de RS3-R krijgen. Dat betekent 460 pk en 540 Nm. Dan is de topsnelheid begrensd op 300 km/u. Voor de Sportback had ABT al eens eerder een RS3-R, die maar liefst 500 pk levert. Dus hopelijk wordt dat de volgende stap.

