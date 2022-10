Volvo-liefhebbers zullen het waarschijnlijk kunnen herkennen als het Inspiration Center in Best. Stipt opent daar een fabrieksnieuw megapand.

Van je hobby je beroep maken. Het is niet voor velen weggelegd, maar wel voor de Brabantse autopoetser Rick van Stippent. Hij begon ooit met zijn eigen autopoetsbedrijfje ‘Rick’s Car Cleaning’, dat later omgedoopt werd tot Stipt Cleaning met als specialisatie Stipt Polish Point en Stipt Polish Point Shop.

Al die bedrijven groeiden in rap tempo. Daarnaast zijn er 160 verkooppunten van zijn schoonmaakproducten. Kortom, het gaat goed met de Brabander.

Stipt opent fabrieksnieuw megapand

Sterker nog, het gaat de ‘autopoetsmiljonair’ enorm voor de wind, want naast het crashen van een Lamborghini Aventador op de altijd verraderlijke A28 opent Stipt een fabrieksnieuw megapand. Nee, niet aan de A28, maar aan de A2 in Best. Het is wel een flink pand, want liefhebbers van Zweeds blik kunnen de auto herkennen als het voormalige Volvo Inspiration Center.

Het pand was wel ietsje boven budget: het koste een slordige 10 miljoen euro. Het is niet het enige stuk vastgoed dat hij kocht. Ook het stuk grond naast de McDonald’s in Best is nu van Stipt, maar wat er mee gaat gebeuren is onduidelijk.

Toegankelijk voor iedereen

Binnenkort is er een Grand Opening (grote opening). Daarna is het toegankelijk voor alle autoliefhebbers. Naast de werkplaats is er namelijk ook een showroom met enkele fabrieksnieuwe auto’s. Leukste voorbeeld is een Ford Focus van 22 jaar oud. Deze auto was destijds van de vader van Rick. Lang nadat deze verkocht was vonden ze ‘m terug en hebben ze er 30 mille in gestoken om de auto fabrieksnieuw te maken. Kijk, da’s pas autoliefde!

Ook wel leuk is dat het niet alleen Lamborghini‘s, McLarens en Ferrari’s zijn. We zien ook een Opel Astra OPC Nürburgring Edition, Volkswagen Polo R WRC Edition en Ford Escort RS Cosworth. Ook de Focus RS’en van Rick (alle drie de generaties) zijn aanwezig. Kortom, mocht je iets te bekijken hebben tijdens het hamburger eten kun je langs in Best.

Via: AD.nl