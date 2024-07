BREEK: de SEPP subsidiepot voor okkazies is bijna leeg

Als je nog kneiterharde subsidie wil op een okkazie om in de straat de popie wokie uit te hangen, moet je heeeeeel snel zijn. De SEPP subsidiepot is bijna leeg.

Bijna niemand koopt meer een nieuwe auto in Nederland en dat begrijpen we ook wel. Op auto’s met een verbrandingsmotor, zit giga-veel belasting. En auto’s met een elektromotor, hoewel ze steeds goedkoper worden, zijn voor Jan Modaal best duur. Leasen kan als je de mazzel hebt vertegenwoordiger te zijn of iets dergelijks. Maar de tijd dat iedere junior account manager een Polo Slowmotion of Tesla Model 3 onder de bips geschoven kreeg, is ook al lang voorbij.

Arrenmoede

Het is een teken van de arrenmoede van de normale burger in Nederland, maar het sneue feit is dat er nog maar 0,6 keer zoveel nieuwe auto’s verkocht worden als circa 20 jaar geleden. Ondanks dat we nu met meer mensen zijn. En ondanks dat het totale wagenpark niet slinkt. Kortom, iedereen rijdt nog ‘gewoon’ auto, alleen door het belastingklimaat, hebben we nu het oudste wagenpark van West-Europa. Toppie.

Rage

Wil jij nou niet meegaan in de malaise en wel de planeet wil redden, maakt de overheid dat ietsje bereikbaarder door de SEPP subsidie. Zo zijn ze dan ook wel weer. Als je precies doet wat zij willen en niet raged against the machine, krijg je wat kruimels toegeworpen. 2.000 harde Ekkermannen kan je krijgen als een elektrische okkazie koopt die nieuw niet meer kostte dan 45.000 Euro.

Keurslijf

Er zijn ook nog wat andere regels. De actieradius moet minimaal 120 kilometer zijn, de auto mag ook niet mínder dan 12.000 Euro gekost hebben, mag niet voorheen stiekem ook al op een of andere manier van jou zijn geweest en je moet ‘m tenslotte, drie jaar houden. Als je netjes in dit keurslijf past, krijg je dus 1.000 Eurojackpot loten, in de hoop je daaraan te kunnen ontworstelen.

Groenridders hebben ‘m al afgeschaft, dus dit is je laatste kans

Het ding is alleen dat er jaarlijks een subsidiepot is die eindig is. Is de trog leeg, is het helaas pindakaas. En dit keer, komt ‘ie vermoedelijk ook niet terug. Dat komt niet eens doordat Geert en kornuiten er een streep door zetten. Nee, zelfs de groenridders die er zaten hadden het namelijk al keihard afgeschaft. Ook zij liepen natuurlijk onvermijdelijk tegen de limieten (prohibitief hoge kosten) aan van de ‘vergroeningsdrang’.

Bodem in zicht (voor okkazies)

De bodem van de laatste SEPP pot voor okkazies komt nu in zicht. Volgens de site van de overheid met de informatie hierover, zit er per 10 juli nog 1.410.000 Euro in. Dat klinkt eerst nog wel aardig, maar het is dus nog maar vijf procent van de oorspronkelijke taart. En omgerekend naar auto’s, kunnen dus nog 705 mensen er gebruik van maken. 13.995 mensen gingen je al voor. Een beller is sneller is hier dus van toepassing.

Voor nieuwe auto’s is de bodem overigens nog lang niet in zicht. Halverwege het jaar is nog meer dan de helft (54%) van de daarvoor beschikbare pot aanwezig. De opmerking dat mensen nauwelijks nieuwe EV’s kopen, geldt dus nog steeds.

Wat moet je dan kopen?

Tsja, over het algemeen bakken waar je niet heel enthousiast van wordt. Misschien is een E-Golf wel aardig om als boodschappenauto te gebruiken, of een MINI Cooper E? Een vroege Model 3 kan ook. Voor de rest toch vooral rijdende anti-conceptiva op wielen. Collega @willeme zette er al een keer een aantal op een rijtje. De overheid zelf heeft overigens ook een lijstje opgesteld.

Ga jij er nog voor, of heb je dat al gedaan? Laat het weten, in de comments!