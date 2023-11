Helaas: subsidie voor tweedehands EV’s is op

Stond je op het punt om een tweedehands EV te kopen? Dan kun je beter nog even anderhalve maand wachten.

Waarom zou je een nieuwe auto kopen als je ook een betere auto tweedehands kunt kopen? Die vraag kun je eigenlijk altijd wel stellen en zeker bij EV’s. Waarom zou je zo’n armzalige Dacia Spring kopen als je voor hetzelfde geld een nette tweedehands BMW i3 of Volkswagen e-Golf kunt kopen?

Nu is het ook niet zo dat het storm loopt voor tweedehands occasions, maar de subsidie is ieder geval wel op. Dat maakt de RVO bekend. Er zat €32,4 miljoen in het potje en dat is nu allemaal vergeven. Op is op.

Het subsidiebedrag was €2.000, dus een snelle rekensom leert dat er dit jaar 16.200 elektrische occasions met subsidie gekocht zijn. Het gaat alleen om auto’s die nieuw maximaal 45 mille gekost hebben. Pieter Omtzigt hoeft zich geen zorgen te maken dat iedereen dikke Model S-en en e-trons heeft gekocht met deze subsidie.

Hiermee is er in ieder geval nog één subsidiepotje leeggeraakt, want dat gaat met het potje voor nieuwe auto’s niet meer gebeuren. Die is op dit moment nog voor 41% vol. Dat betekent dat er nog zo’n €27,4 miljoen over is van de €67 miljoen.

De overheid heeft het animo voor nieuwe elektrische auto’s dus compleet verkeerd ingeschat, maar voor de occasions komt het aardig uit. Als je nu een tweedehands EV wil kopen hoef je maar anderhalve maand te wachten en voila, je kunt weer subsidie krijgen.

Foto: BMW i3-combo, gespot door @edwinpeek