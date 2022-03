Dikke Rollsen nog in productie, niet meer te bestellen

Slecht nieuws als je een van deze dikke Rollsen wil gaan bestellen.

De wereld van coupé’s en cabriolets is niet meer wat het geweest is. Vroeger kon je de fraaie koetswerken en Oben Ohnes in allerlei variaties kopen, tegenwoordig zijn ze bijna uitgestorven. Niet alleen in de lagere segmenten, ook in het allerhoogste segment zijn ze nauwelijks te slijten.

Althans, die conclusie kunnen we opmaken uit het feit dat er niet één, maar twee dikke Rollsen uit productie gaan. Uiteindelijk. We begrijpen de verwarring, dus zullen het even toelichten. De Rolls-Royce Wraith (coupé) en Dawn (cabriolet) naderen het einde van hun loopbaan.

Dikke Rollsen

Dat is op zich niet zo heel erg vreemd. Beide versies zijn namelijk nog gebaseerd op de oude BMW 7 Serie, eh, Rolls-Royce Ghost. Omdat de basis meer dan 10 jaar oud is, nadert het einde. Autocar meldt dat beide dikke Rollsen nog wel eventjes in productie zijn, maar niet meer te bestellen zijn. Tot halverwege 2023 zullen beide modellen nog gebouwd worden in Goodwood. Daarna is het over en uit.

Niet alleen voor deze generatie, maar de Dawn en Wraith in het algemeen. Ze gaan niet alleen uit productie, maar krijgen ook geen opvolger. Wel zal er een nieuw nichemodel komen dat min of meer in de plaats komt.

Spectre (geen S.P.E.C.T.R.E.)

Dat is in dit geval de Rolls-Royce Spectre, een geheel elektrische coupé. Deze moet dan eind 2023 op de markt verschijnen. Qua uiterlijke kenmerken doet deze ons overigens denken aan de Wraith.

In technisch opzicht is het geen Wraith. De Spectre kun je het beste zien als een elektrische coupé-versie van de Phantom. Reken dus op een navenant prijskaartje. De Spectre moet een soort uithangbord zijn van het technisch kunnen van Rolls-Royce, het hoeft niet direct een verkooptopper te worden. De gebruikte techniek van de Spectre zullen dan later gaan doordruppelen naar de rest van de Rolls-Royce-range.

