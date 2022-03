Consumentenbond en Stichting Car Claim gaan samen dieselschandaal te lijf

Door samen te werken gaan de Consumentenbond en Stichting Car Claim de claims in het dieselschandaal bundelen.

Samen sta je sterker dan alleen. Dan moeten de Consumentenbond en Stichting Car Claim gedacht hebben. Beide organisaties houden zich bezig met het afhandelen van claims in verband met het dieselschandaal. In plaats van apart al die afhandelingen te doen hebben beide organisaties besloten de handen ineen te slaan.

Samen tegen dieselgate

De al lopende en ook toekomstige claims komen voortaan op één plek terecht. Het gaat hier om claims van verschillende merken. Want niet alleen Volkswagen heeft zich schuldig gemaakt aan sjoemelsoftware in het verleden. Ook onder andere Mercedes-Benz is in het gehele proces naar voren gekomen met sjoemelen.

Samen worden alle claims gebundeld om vervolgens via de rechter een compensatie af te dwingen voor de gedupeerden. Sinds het Volkswagen dieselschandaal in september 2015 aan het licht kwam is Stichting Car Claim bezig om in contact te komen met gedupeerden.

Wat de Consumentenbond en Stichting Car Claim betreft is deze zaak niet alleen gericht op het voor elkaar krijgen van compensatie. De organisaties willen ook dat de RDW daadkrachtiger gaat optreden tegen autofabrikanten die sjoemelen. Onder andere met bijvoorbeeld strengere wetgeving. (via de Telegraaf)