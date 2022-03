Russell op gelijke voet met Lewis Hamilton

Hahaha. Ja. Dat zei Rubens Barrichello ook altijd over Schumacher. Maar Russell is op gelijke voet met Lewis. Aldus Russell.

Het moet de moeilijkste positie ooit zijn: naast een meervoudig wereldkampioen in een team zitten. Je weet gewoon dat je tweede viool moet spelen. Dat terwijl je vanaf niveau peuter bezig was om de snelste te zijn. Niet om iemand daarbij te helpen.

Rubens Barrichello, Mark Webber, Nico Rosberg, Valtteri Bottas, David Coulthard: allemaal uitstekende coureurs die ergens in hun carrière in dienst van hun god-like teamgenoot moesten rijden. De vraag die nu rijst: gaat dat ook gebeuren met George Russell?

Russell op gelijke voet met Hamilton (?)

Ondanks dat hij veel talent heeft en dat hij veel jonger is, kwam hij niet in de beurt van Hamilton tijdens de GP van Bahrein 2022. Daardoor kun je (wellicht te snel) aannemen dat George Russell de ondergeschikte is voor de superieure Lewis Hamilton. Maar volgens Russell is dat geenszins het geval. Dat niet alleen. Volgens hem hebben ze beide gelijke kansen en gelijke behandeling. Dat vertelt hij aan de BBC:

Wij staan op gelijke voet. Er zijn geen teamorders. We worden precies gelijkwaardig behandeld en het team vertrouwt erop dat wij we eerlijk racen. George Russell, hoorde nooit op de boordradio: “George, it’s James…

Deze woorden zijn bijna identiek aan die van Rubens Barrichello. De Braziliaan mocht in 2000 rijden voor Ferrari. Ook toen kreeg hij alle kansen om te vechten voor het wereldkampioenschap. Daar zou het nooit van komen, Rubens mocht altijd in dienst rijden van Michael Schumacher, die tussen 2000 en 2004 buitengewoon in goede vorm was.

Open relatie

Een verschil is natuurlijk wel dat George écht piepjong is en dat Lewis Hamilton al behoorlijk op leeftijd begint te raken. volgens Russell zorgt dat voor een prima verstandhouding:

We hebben een open relatie. Ik denk omdat we op verschillende stadia zijn in onze carrières. We weten beiden dat het niet ‘ons gevecht’ is, zoals in andere teams het geval is. George Russell, laat Hamilton er dus ook gewoon langs.

Natuurlijk zegt George Russell dit. Hij kan onmogelijk zeggen dat hij Lewis gaat degraderen tot paydriver. Maar het maakt niet uit WIE er in dat andere stoeltje zit, je wil nu eenmaal sneller zijn. Overigens is het allemaal geneuzel in de marge, want de kans dat Russell en Hamilton om de overwinning gaan strijden is klein volgens de jonge Brit:

We willen allebei heel erg graag winnen. Maar, we bevinden ons niet in een positie om uberhaupt te kunnen winnen. We zullen wel samen moeten werken om het team de goede kant op te krijgen en onze auto sneller wordt. George Russell, haalde in een Williams vaker het podium dan in een Mercedes.

