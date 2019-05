Dikker dan deze Civic Type R zul je ze niet vinden

Honda's zijn niet alleen voor opa en oma.

Autosport zit Groot-Brittannië in het bloed. We staan er dus niet van te kijken dat precies in dit land recentelijk twee Honda’s Civic Type R op totaal verschillende manieren bij de haren zijn gegrepen. Deze week werden de auto’s voor het eerst getoond tijdens de zogenaamde SMMT Test Day.

De eerste van de twee auto’s is de versie uit de foto boven het artikel. De Civic Type R is gemaakt door Ralph Hosier Engineering en wordt door de maker toepasselijk ‘OveRland’ genoemd. Zijn naam slaat uiteraard op het feit dat hij met enig gemak over allerlei terreinen moet kunnen scheuren. De auto is geïnspireerd op de rallyauto’s van nu en dat is te zien; de OveRland heeft een zeer brede bodykit gekregen en staat hoog op zijn poten.

Dit is te danken aan een speciale liftkit, die de auto verhoogt met 4 inch (iets meer dan 10 centimeter). Het bedrijf heeft de ophanging aan de voorzijde origineel gelaten, aan de achterzijde vinden we een ‘bespoke’ configuratie. Naar eigen zeggen wilde Ralph Hosier op dit gebied niet teveel met de fabrieksversie knoeien. Daarnaast rolt hij uiteraard op off-road rubber van BF Goodrich. Aan de motor heeft het bedrijf niets gedaan.

Waar bovenstaande Civic Type R het moet redden met de standaard 320 pk sterke viercilinder, kan de raceuitvoering van Team Dynamics Motorsport rekenen op 85 extra pk’s. Het team, dat opereert in het Britse Toerwagenkampioenschap, heeft de krachtigste Civic een totaal andere behandeling gegeven. Volgens het team is de auto opgewaardeerd met “off-the-shelf” compenenten en een aantal op maat gemaakte onderdelen. Zo heeft de auto sportieve veren van Eibach gekregen, een verstelbare anti-rollbar, speciale remleidingen en 19″ lichtmetalen velgen.

