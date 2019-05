Tesla’s geweldige verkopen hebben nare gevolgen

Een grote afzet is lang niet alles.

Een relatief nieuw merk als Tesla zal ongelooflijk trots zijn op zijn verkoopcijfers in bepaalde gebieden. Met name in Europa zijn er bepaalde afzetmarkten waar de elektrische auto’s als warme broodjes over de toonbank vliegen. Maar Tesla begint langzaam maar zeker te ondervinden dat je niets hebt aan kwantiteit als de kwaliteit er niet is om het te onderbouwen.

Uit een artikel van Bloomberg is namelijk gebleken dat het merk flinke problemen kent met het helpen van zijn klanten. Met name in Noorwegen, Tesla’s grootste afzetmarkt in Euroa, wordt het geteisterd door een behoorlijke groep ontevreden klanten. En zeker nu de Model 3 (rijtest) daar in grote getallen op de weg terechtkomt, lijkt het einde nog niet in zicht te zijn.

Tesla heeft in Noorwegen problemen met het verzorgen van service voor zijn klanten. Door de duizenden Model 3’s die er recentelijk zijn bijgekomen, zit het tot de nek in het werk en kan het lang niet iedereen goed of op tijd uit de brand helpen. En aangezien de auto’s kwalitatief niet van de hoogste plank komen, heeft de service-afdeling geen tijd de klanten direct van dienst te zijn. Ondanks dat Tesla naar verluidt druk bezig is met het openen van nieuwe centra en het werven van nieuw personeel, zal er niet snel een einde komen aan de problematiek. De Model 3 is daar momenteel een van de bestverkochte voertuigen.

Het moge duidelijk zijn dat de klanten minder tevreden zijn. Uit een tevredenheidsonderzoek is gebleken dat het merk op de 51ste plek staat. Dit terwijl dit vorig jaar nog de vierde positie was.