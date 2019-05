Austin Yellow op een nieuwe 7 Serie, kan dat wel?

Het is in ieder geval een vreemd gezicht.

Toen BMW een jaar of vijf geleden de M4 Coupé op de markt bracht, deed het dit op een vrij gedurfde manier. Samen met de krachtige 4 Serie debuteerde namelijk de fantastische gele tint Austin Yellow. BMW had het op een of andere manier voor elkaar gekregen een gele kleur te mengen die iets minder schreeuwend, maar des te stijlvoller voor de dag komt.

Sindsdien is de kleur onderdeel van de BMW Individual catalogus, wat klanten de mogelijkheid geeft hun nieuwe bolide in de bijna gouden tint te hullen. Nu, Austin Yellow komt zeker niet op iedere auto even goed tot zijn recht. De 7 Serie, bijvoorbeeld, is een model dat eigenlijk per definitie bedekt moet worden met een chique verflaag. Sommigen begrijpen dit duidelijk niet.

Twee jaar geleden zagen we een Austin Yellow 760Li staan bij Abu Dhabi Motors, deze week blijkt dat ze het kunstje hebben herhaald. Ditmaal met de nieuwe 7 Serie. Alsof hij nog niet voldoende in het oog springt!

Mochten de haren in je nek nu niet overeind gaan staan bij het zien van deze Siebener, dan zullen de specificaties je wellicht van gedachten veranderen. Je verwacht waarschijnlijk dat het weer om een 760Li gaat, maar dit is niet zo. Nee, de BMW in kwestie is het in Nederland niet verkrijgbare instapmodel: de 730i. Dit betekent dat de auto wordt aangedreven door een viercilinder met 258 pk en 400 Nm. Wel heeft de BMW de langere wielbasis. Overigens heeft hij ook nog het M Sport-pakket.