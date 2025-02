Dikste versie van de nieuwe Passat: GTI-motor en 4Motion

Ideaal voor de wintersport én de caravanvakantie.

Er was ooit een tijd dat de Passat te krijgen was met een VR5, een V6 en zelfs een W8, maar dat is alweer lang geleden. We mogen blij zijn dat er überhaupt nog een Passat is. En we hebben in Nederland maar twee varianten leverbaar: een 1.5 mild hybrid en een 1.5 plug-in hybride. Dat blijft helaas zo, maar elders krijgen ze wel een dikkere versie.

Volkswagen introduceert namelijk de Passat 2.0 TSI 4Motion. Deze komt in twee varianten: eentje met 204 pk en eentje met 265 pk. Vooral die laatste is interessant, want dat vermogen kennen we van de Golf GTI. Sterker nog: het is dezelfde motor.

De motor is niet 100% hetzelfde, want Volkswagen heeft het GTI-blok nog wat extra koppel gegeven. In plaats van 370 Nm heb je nu 400 Nm. Helemaal niet verkeerd. Dat is gewoon meer koppel dan de W8 en de V6 diesel destijds hadden. Nog een belangrijk verschil met de Golf GTI is dat de 2.0 TSI in de Passat dus altijd gepaard gaat met 4Motion.

De Passat 2.0 TSI 4Motion is een ideale caravantrekker, want hiermee mag je 2.200 kg trekken. De 1.5 eTSI en 1.5 eHybrid mogelijk respectievelijk 1.600 en 1.800 kg sleuren. De vierwielaandrijving is trouwens niet permanent: onder normale omstandigheden is het gewoon een voorwielaandrijver, om brandstof te besparen.

Het is niet alleen de Passat die deze nieuwe aandrijflijnen krijgt, de Tiguan en de nieuwe Tayron (in feite een Tiguan met derde zitrij) mogen ook meedoen. Met die laatste kun je zelfs nog meer trekken, namelijk 2.500 kg.

Zoals gezegd gaan deze versies aan Nederland voorbij. Is dat jammer? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant: de Passat 2.0 TSI 4Motion zou hier waarschijnlijk 80 mille kosten. Dus een jong gebruikt exemplaar importeren zou sowieso de betere optie zijn.