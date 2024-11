Goedkoopste Golf 8 GTI met garantie

Wat moet je betalen voor de goedkoopste Volkswagen Golf 8 GTI met garantie op Marktplaats?

Nu de facelift van de Volkswagen Golf 8 verkrijgbaar is, de 8.5, begint de pre-facelift verder in prijs te dalen. We focussen ons natuurlijk niet op die saaie 1.0 torretjes, kom maar door met de GTI’s, GTE’s en R’s.

Wat me opviel in het aanbod op Marktplaats is dat de goedkoopste Golf 8 GTI’s allemaal particulier aangeboden worden. Dat geeft je vaak meer ruimte tot onderhandeling in vergelijking met een autobedrijf, maar je kan meestal geen aanspreek doen op garantie.

De goedkoopste Golf 8 GTI

Toch wel zo lekker om te hebben als je bijna 30 mille stukslaat op een auto. Zeker bij zo’n performance bak als een GTI, waar bestuurders gemiddeld gezien het vermogen nét wat vaker aanspreken dan een gemiddelde Golf.

Als je filtert op autobedrijven dan is dit de goedkoopste Volkswagen Golf GTI generatie 8 die we vonden op Marktplaats. Mind you, voor garantie moet je bijbetalen. Dat is wel vaker zo bij autobedrijven. Een beetje onderhandelaar weet dat wel bij de prijs te babbelen, dus doe je best.

Dit exemplaar komt uit 2021, heeft 100.250 kilometer gelopen en moet nog altijd 28.000 euro opleveren. Of nee, 27.999 euro. Die ene euro mag je houden. Betekent niet zo heel veel tegenwoordig. Weet je nog, de tijd met euroknallers bij de Mac. Good ol’ times..

De auto is gespoten in de kleur Nardo Grey, doet het altijd goed binnen de VAG-fans. Deze Golf is prima uitgerust, met onder andere stuurverwarming, stoelverwarming en adaptieve cruise control. Het blijft wel een Golf 8, met die hatelijke swipes voor de bediening van de climate control. Dat maakt dat de Golf 7.5 GTI onder liefhebbers nog altijd geprefereerd wordt boven de 8 GTI.

Kun je wel leven met dat swipen, dan kun je de 245 pk sterke GTI oppikken in Tilburg. Wel onderhandelen over de garantie hè!