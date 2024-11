Volkswagen Tayron maakt de Tiguan overbodig

De Tayron is een stuk ruimer dan een Tiguan, terwijl het verschil in prijs heel klein is.

Volkswagen lanceerde onlangs een gloednieuwe cross-over: de Tayron (niet te verwarren met de Taigo). Je kunt immers nooit genoeg cross-overs hebben. De Tayron neemt de plaats in van de Tiguan Allspace, maar het is nu een apart model in plaats van een verlengde Tiguan.

Inmiddels hebben we ook de prijs van de Volkswagen Tayron, vers van de pers. De Tayron is er vanaf €52.490. Voor dat bedrag heb je de plug-in hybride met 204 pk. De derde zitrij – het USP van deze auto – is niet inbegrepen, daarvoor moet je nog €890 bijlappen.

We moeten natuurlijk even de vergelijking maken met de Volkswagen Tiguan. Die is er vanaf €46.990, maar dan heb je een tammere motor met 131 pk. Als we dezelfde motor pakken is het verschil opeens heel klein: de Tiguan eHybrid kost namelijk €50.990. Oftewel: voor een meerprijs van slechts €1.500 heb je een auto die een slag groter is.

Om het even concreet te maken: de Tayron is 22 centimeter langer. Dankzij die extra lengte heb je dus een derde zitrij óf een enorme bagageruimte. Zonder de derde zitrij heb je 885 liter aan bagageruimte, aanzienlijk meer dan de 652 liter van de Tiguan.

De Tayron eHybrid maakt overigens niet alleen de Tiguan overbodig, maar ook de Tayron eTSI. Dat is officieel de instapper met 150 pk, maar dankzij ons Nederlandse belastingsysteem is deze versie duurder dan de plug-in. De prijs van de Tayron 1.5 eTSI bedraagt €57.490, terwijl je dan 54 pk minder hebt.

Wil je de meeste ruimte voor je geld? Dan moet je toch gewoon bij Skoda zijn. De nieuwe Skoda Kodiaq is namelijk vrijwel even groot als de Tayron, maar heeft nog iets meer bagageruimte (910 liter). En dat voor minder geld: de versie met 150 pk is er al vanaf €44.990.

Zelf een Volkswagen Tayron samenstellen kan per direct in de configurator, de auto staat eind februari in de showroom