Is de goedkoopste MC20 het wel waard?

Jullie kopen geen nieuwe Maserati MC20, misschien is een occasion op Marktplaats een idee.

Prachtig, mooi, fabuleus, gedurfd, iconisch. Nee, aan complimenten ontbrak het de Maserati MC20 niet. Na het geven van een applaus lopen we vervolgens door en gaan we verder met ons leven. Want een bestelling plaatsen voor een nieuwe Maserati MC20, dat doen er niet veel.

De goedkoopste MC20

Het grootste probleem zal voor velen het prijskaartje zijn. Meer dan drie ton aftikken voor een Maserati, sparen de meesten toch liever door voor een Ferrari. Begrijpelijk, misschien moeten we het daarom eens gaan hebben over de tweedehandsmarkt.

Op Marktplaats zochten we de goedkoopste Maserati MC20 op en deze blauwe exoot kwam naar voren. Uit 2021 met slechts 5.877 kilometer ervaring. Heel veel is er niet met dit exemplaar gereden in de afgelopen jaren.

Het prijskaartje? 219.950 euro. Kijk, dat is meer dan 100.000 euro korting ten opzichte van een nieuwe auto. Aan de looks ligt het niet. De MC20 is een lust voor het oog. Zeker zo in het blauw (Blu Infinito) komt de Maserati tot leven. Het oogt fraai in combi met de zwarte 20 inch velgen en de kleurrijke joekels van remklauwen.

Niet alleen de nieuwprijs, ook de motor is een nadeeltje. Juweeltje hoor, zo’n 3.0 Nettuno V6 met twee turbo’s en 630 pk. Er zijn echter twee probleempjes. Het geluid is niet zo denderend en in de basis ligt diezelfde motor in de veel minder exotische Giulia Quadrifoglio. Weliswaar op een heel andere plek en in een andere configuratie, maar toch.

Aan de specs ligt het ook niet. 0-100 km/u in slechts 2,9 seconden. Een topsnelheid van 325 km/u. Supercar looks, supercar prestaties.

De Maserati MC20 als occasion, zoals dit goedkoopste exemplaar op Marktplaats, is gevoelsmatig logischer dan een compleet nieuwe aanschaffen. Wie daar hetzelfde over denkt kan de advertentie bekijken.