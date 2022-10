Direct instappen in de opwindende Ford Mustang Mach-E

Niks lange levertijden, met de Ford Mustang Mach-E kun je direct instappen en genieten van de uitstekende rijeigenschappen.

Met de sportieve Mustang Mach-E heeft Ford weer een nieuwe stap gezet in elektrisch rijden. Een auto die helemaal in deze tijd past, met het DNA van een Mustang. Dit uit zich niet alleen in sportieve looks, maar ook in dynamische rijeigenschappen. Aan het praktische aspect is echter ook gedacht, want je hebt tot wel 610 kilometer rijbereik.

Rijplezier

Zoals je van een auto met de naam Mustang mag verwachten blinkt de Mustang Mach-E uit in rijplezier. Zeker in de Untamed-modus laat de Mustang Mach-E zijn sportieve karakter zien. Bovendien heb je indrukwekkende prestaties. In de GT-versie met 487 pk en 860 Nm aan koppel is een acceleratie van 0-100 km/u in 3,7 seconden mogelijk.

Comfortabel

De Ford Mustang Mach-E leent zich tegelijkertijd uitstekend voor ontspannen en comfortabel rijden. Vooral in de rustgevende Whisper-modus, maar ook in de Active-modus voor dagelijks gebruik. Naast de geruisloze en soepele aandrijflijn zorgt ook de actieve MagneRide-ophanging voor een comfortabele rijervaring.

Groot bereik

Met de Mustang Mach-E kun je ver komen, want de Extended Range heeft een rijbereik tot maar liefst 610 kilometer op één enkele lading. En wie nog verder wil, krijgt er dankzij z’n snellaadcapaciteit binnen 10 minuten laden 119 kilometer bij.

Aantrekkelijke prijs

Voor alles wat hij biedt, heeft de Mustang Mach-E ook nog eens een zeer aantrekkelijk prijskaartje. De instapversie heeft een adviesprijs vanaf € 58.100. Met een fiscale waarde vanaf € 56.600, kan de zakelijke rijder hem bovendien al rijden voor een netto bijtelling vanaf € 320 euro per maand.

Direct leverbaar

Waar je de bij de meeste elektrische auto’s moet rekenen op lange levertijden, heeft Ford gezorgd voor een ruime voorraad. Je kunt dus direct instappen en genieten van het rijplezier van de Ford Mustang Mach-E. En niet alleen voor een proefrit.

Meer ontdekken over de Mustang Mach-E én bestellen kan op de website van Ford.