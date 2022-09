Eindelijk sleurhut achter Ford Mustang Mach-E hangen

Goed nieuws voor gebruikers van caravans en aanhangers in het geval van de 2023 Ford Mustang Mach-E.

Voor modeljaar 2023 heeft Ford de Mustang Mach-E op een aantal punten verbeterd. Het belangrijkste nieuws voor de échte Hollander heeft te maken met het trekgewicht. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Ford het trekgewicht van de elektrische auto weten te verbeteren.

Elektrische auto’s zijn niet echt kampioen caravantrekken. Ze hebben vaak een laag trekgewicht en bovendien stort de actieradius in. We hebben dat zelf ondervonden met een zeer wetenschappelijke elektrische auto caravan test. De Ford Mustang Mach-E had in eerste instantie een trekgewicht van slechts 750 kg. Dat werd eerder dit jaar beter met 1.000 kg. Nu heeft Ford opnieuw goed nieuws.

De Ford Mustang Mach-E modeljaar 2023 heeft een trekgewicht van 1.500 kg. Dat gaat langzaam maar zeker de goede kant op voor liefhebbers van de felbegeerde trekhaak. Let wel, dit is enkel van toepassing op de Mustang Mach-E met Extended Range-batterij (88 kWh). Zowel de variant met achterwielaandrijving als versies met all-wheel drive hebben het verhoogde trekgewicht. Onduidelijk is of bestaande Mach E-rijders met de Extended Range ook het verhoogde trekgewicht krijgen door middel van een software update. Dat was in het verleden wel het geval.

De update brengt nog meer vernuftigheden met zich mee. Zo is elke 2023 Ford Mustang Mach-E uitgerust met een intelligente vorm van adaptive cruise control. De auto past de snelheid aan op basis van verkeersborden of informatie doorgegeven vanuit het navigatiesysteem. Met dit systeem aan snel je niet met 60 km/u af op een rotonde, bij wijze van spreken.

Daarnaast kan de Ford ook volledig automatisch inparkeren, dankzij nieuwe 360-graden cameratechnologie. Het is altijd maar weer de vraag hoe vaak je dit echt gaat gebruiken, maar leuk dat het erop zit.

Als laatste hebben er wat kleine wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de opties. Het is een kleine, maar met betrekking tot het toegenomen trekgewicht, prima update.