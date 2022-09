Ford Mustang Mach-E eert de tofste special edition

Ford heeft een toffe speciale editie die tegelijkertijd een hoedtik is naar een oude Mustang, dus wordt de Mach-E gebruikt. Logisch, toch?

Je zou bijna vergeten dat er zeer binnenkort een nieuwe Ford Mustang op je beeldscherm verschijnt. De wereldberoemde coupé van Ford krijgt nog een generatie “volgens het bekende recept” alvorens druk vanuit de milieuhoek roet in het eten komt gooien. Wat dat betekent? Waarschijnlijk hoe het nu al eruit ziet. Ford heeft namelijk de Mustang ook al bedacht als Mach-E: een elektrische SUV.

Ford Mustang Mach-E Twister Edition

Goed, die kennen we wel, maar het lijkt nu alsof Ford voor het eerst de Mustang Mach-E voortrekt wanneer het gaat om een speciale editie. Dit is namelijk de Ford Mustang Mach-E Twister Edition. Dat is niet voor het eerst dat er een Mustang Twister Edition is, bovendien is het ook geen toeval.

Het verhaal van de Twister Special speelt zich af in 1969. Ford zou 100 speciale Mustangs bouwen voor promotionele doeleinden op circuits en deze zouden uitgevoerd worden met speciale stickers. Ford bouwde de auto’s, maar de overkoepelende organisatie ging failliet, waardoor de auto’s gebouwd werden maar niet aan de circuits gegeven konden worden. Zo bleef Ford met 96 stuks Mustang Mach 1 over die ze uiteindelijk Twister Special hebben genoemd en aan Ford-dealers in Kansas, Arkansas en Missouri gegeven zijn om te verkopen.

Van de 96 exemplaren van de Ford Mustang Mach 1 Twister is de helft uitgevoerd met de 428 Super Cobra Jet motor. Deze gigantische V8 leverde een indertijd indrukwekkende 335 pk. Alle Twisters zijn uitgevoerd in Grabber Orange met zwarte stickers. Best een toffe auto om een speciale editie op te baseren. Al hadden wij de Mustang GT verwacht.

China

Desalniettemin is er dus een nieuwe Ford Mustang Twister Special, dit keer een elektrische. Wel is de basis de dikste Mach-E, de Mach-E GT. Deze werd sowieso al geleverd in een lekker oranje knalkleurtje, waar je nu ook een stickerset bij krijgt.

Wat we weten over de nieuwe Ford Mustang Mach-E Twister: het idee is erg cool, oranje met zwarte stickers is historisch verantwoord en hij is voor China bedoeld. In welke oplage, wanneer hij komt en hoe veel het gaat kosten is allemaal niet bekend. Zeg het maar: een Ford Mustang speciaaltje op de elektrische SUV in plaats van de coupé, mag dat?