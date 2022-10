Stand na GP Japan 2022 en 6 dingen die opvielen

De stand na de GP Japan 2022 kan je bijna niet zijn ontgaan…

Wat is vroeg opstaan toch lekker, nietwaar? Lekker een kop koffie pakken en met een croissantje de GP van Japan 2022 kijken. Nu kon je een full-English breakfast bestellen, want het duurde wel eventjes.

Uiteindelijk was het wederom een race om niet te vergeten. Het kan zijn dat je weet dat Verstappen kampioen is. Maar er gebeurde meer dingen. Deze 6 dingen vielen ons op:

Magistrale Verstappen

Hier moeten we mee beginnen. Natuurlijk, als je vooraan rijdt in de regen, dan heb je het makkelijker. Maar Verstappen liet zien van een compleet ander kaliber te zijn. Ondanks de iets betere start van Leclerc, hield Verstappen zijn RB18 breed en gaf hij zich niet gewonnen. Dit zonder Leclerc af te knijpen of van de baan te duwen. Een geweldige bazenactie.

In het vervolg van de race was het indrukwekkend om te zien hoe hard hij wegreed bij Leclerc. Natuurlijk, de Red Bull van dit seizoen is erg goed, maar het was meer dan 25 seconden. Er mag een hele hoop betwijfeld worden (dat hoort een beetje bij de sport), maar de overmacht van Verstappen stond en staat buiten kijf.

Suzuka is geweldig

Sebastian Vettel benoemde het al een paar keer, maar wat is Suzuka een geweldige baan. Natuurlijk, wie betaalt bepaalt. Dus rijden we in de zandbak en Miami. Maar dit soort banen maken de F1 tot een spektakelstuk. Dit is hoe het hoort te zijn. Zowel tijdens de kwalificatie als de race was het smullen.

Regenmanagement ouderwets knaak

Ergens moet er iets gedaan worden aan het lange uitstellen van races vanwege de regen. Die toegangskaartjes kosten zo 300 euro per stuk. Dan sta je te verkleumen in de kou en bestaat de kans dat ze niet gaan rijden. Overigens, ook alle TV-kijkers betalen ervoor om de race te kunnen zien.

Dan moet er ook daadwerkelijk geracet worden. Ook vreemd: men wil alleen races op de Intermediates want de fullwets zijn niet goed. Waarom zijn er dan geen goede fullwets? We begrijpen dat het een lastig issue is, maar ‘in de goede oude tijd’ reden ze gewoon door bij dit soort buitjes.

Koning Ocon

Op de redactie is er een kleine strijd tussen een Alonso-fan (@jaapiyo) en een Ocon-bewonderraar (ondergetekende). Meestal zijn de acties van Alonso spectaculairder, maar is het Ocon die hoger staat in het kampioenschap. Ook is het Alonso die direct vooraan staat bij FP1, maar Ocon die een betere startpositie had. En hij finishte hoger.

Ditmaal was het wel een sensationeel optreden, Hamilton was overduidelijk sneller, maar Ocon bood dapper (en succesvol) weerstand. Natuurlijk, de hoge topsnelheid van de Alpine hielp hem hierbij, maar desalniettemin is het knap hoe Esteban dit rondenlang volhield.

Puntenverdeling

Het zal je misschien zijn ontgaan, maar als je heel goed de beelden bestudeerd, dan kun je zien dat Max Verstappen helemaal niet doorhad dat hij wereldkampioen was. Het leverde hele vreemde beelden op. Uiteindelijk wist het hele internet hoe de vork in de steel zat, maar tijdens de race was dat voor niemand duidelijk. Wellicht is het handig dat de FIA dit tijdens de rit al naar buiten brengt.

En als je de race terugkijkt, zie je dat ook. Alle commentatoren (en wij ook) dachten dat de FIA een fout maakte door te zeggen dat de winnaar 25 punten kreeg. Nu was het trouwens niet het enige Formule-kampioenschap dat apart beslist werd in de pitlane, ook de F2- en F3-titels werden op dergelijke wijze behaald. Erg bijzonder.

PUNTEN VOOR LATIFI!

Wat is dat toch met Canadese rijkeluiszoontjes? Dan hebben we kritiek op Lance Stroll, rijdt hij de sterren van de hemel tijdens de GP van Singapore 2022. Nicholas Latifi was bijna het lachtertje van de F1. Hij wisselde stomme fouten te weinig af met goede momenten. Gisteren reed hij uitstekend. Natuurlijk, je moet een beetje mazzel hebben, maar hij heeft een foutloze race gereden heeft de 9 plaats gehaald, goed voor 2 hele WK-punten.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste: Max Verstappen kan niet meer ingehaald worden. Hij kan nu lekker genieten van zijn welverdiende vakantie en Pérez alles laten proberen te winnen. Ook fijn: Pérez staat nu vóór Leclerc. Sebastian Vettel maakt een flinke sprong en gaat Ricciardo voorbij. Ook Latifi maakt een sprong ten koste van Nyck de Vries. Beide hebben twee WK-punten. Latifi heeft meer finishes, dus staat ‘ie hoger.

De stand na de GP Japan 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 366 2 Sergio Pérez Red Bull 253 3 Charles Leclerc Ferrari 252 4 George Russell Mercedes 207 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 180 7 Lando Norris McLaren 101 8 Esteban Ocon Alpine 78 9 Fernando Alonso Alpine 65 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Sebastian Vettel Aston Martin 32 12 Daniel Ricciado McLaren 29 13 Pierre Gasly AlphaTauri 23 14 Kevin Magnussen Haas 22 15 Lance Stroll Aston Martin 13 16 Mick Schumacher Haas 12 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nicholas Latifi Williams 2 21 Nyck de Vries Williams 2 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Nu weten we meteen waarom Seidl (McLaren teambaas) niet wilde dat er gereden ging worden. Alpine was in zeer goede vorm en haalde punten met Ocon én Alonso. Bij Mclaren wist alleen Norris nog de eer te redden met een schamel puntje. Daardoor stijgt Alpine naar de vierde plaats.

De stand na de GP Japan 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 619 2 Ferrari 454 3 Mercedes 387 4 Alpine Renault 143 5 McLaren 130 6 Alfa Romeo Ferrari 52 7 Aston Martin 45 8 Haas 34 8 AlphaTauri 34 10 Williams Mercedes 8

Kwalificatieduel

Ocon en Alonso houden elkaar goed in evenwicht, ditmaal was Ocon weer ietsje sneller in de kwalificatie. Schumacher was ditmaal sneller dan Magnussen, absoluut niet verkeerd gedaan van de Duitser met onzekere toekomst. Tsunoda was sneller dan Gasly, die geen lekker weekend had. Verder waren het Hamilton, Verstappen en Leclerc die weer een keer sneller waren dan hun teammaat.

De stand na de GP Japan 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (11) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (14) Sergio Pérez (4) Ferrari Charles Leclerc (14) Carlos Sainz (4) McLaren Lando Norris (15) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (10) Esteban Ocon (8) AlphaTauri Pierre Gasly (11) Yuki Tsunoda (7) Aston Martin Lance Stroll (7) Sebastian Vettel (9) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (15) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (12) Guanyou Zhou (6) Haas Kevin Magnussen (12) Mick Schumacher (6)

Snelste raceronde

Deze was ditmaal belangrijker dan ooit. Verstappen moest namelijk de overwinning én snelste ronde behalen om het in eigen hand te houden. Hij heeft ‘m maar heel eventjes gehad, want Leclerc pakte de snelste raceronde af. Daarna kwamen beide heren niet meer inde buurt van de tijd. Zhou Guanyu reed uiteindelijk de snelste tijd: 1:40.411. Omdat hij buiten de op 10 eindigt, krijgt hij er geen punten voor.

De onderlinge stand na de GP van Japan 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 George Russell Mercedes 1 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1

Driver of the Day

Niemand zag hoe goed Latifi het deed. Nu moeten we eerlijk zeggen, de prestatie van Sebastian Vettel was misschien nog beter. Dat vond het publiek ook, getuige de Driver of the Day nominatie. Zeker als je ziet waar zijn teamgenoot eindigde. Hij startte als negende. Dat was al een topprestatie. Vervolgens maakte hij er P6 van. Mede door heel vroeg naar binnen te gaan voor nieuwe intermediate banden. Erg knap van de viervoudig wereldkampioen en imitator van die gitarist van Dire Straits.

De onderlinge stand na de GP van Japan 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries Williams 1 Sebastian Vettel Aston Martin 1

Heeft de redactie de GP van Japan 2022 goed voorspeld?

Op zich wel. Alle drie de heren wisten dat Verstappen ging winnen. Wouter zat er het dichtstbij. Hij dacht dat de FIA niet zo ingrijpen. Michael voorzag dat en pakte punten door Leclerc wél op de goede plaats te voorspellen. Jaap had Pérez op 2 weer voorspeld. Zo zie je maar, op de redactie zitten de heren er zelden naast (tenzij ze het niet goed hebben).

De stand na de GP Italië 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 75 Michael 74 Jaap 52

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP USA 2022 worden verreden op vrijdag 21 oktober om 21:00.