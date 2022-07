Aiuto! Ferrari broodbestelbus gaat biem op Le Mans

Deze legendarische Ferrari broodbestelbus ligt vanaf vandaag in de kreukels.

In de geschiedenis van de auto zijn er enkele legendes ontstaan. Of, zoals ze bij Viaplay zouden zeggen, living legends. Een van deze automotieve überfliegers is zonder twijfel de Ferrari ‘Breadvan’. Dit unieke bouwsel wordt vaak gezien als de meest unieke Ferrari 250 GTO. Maar in zekere zin is het eigenlijk niet helemaal een Ferrari en al helemaal geen Ferrari GTO.

Geschiedenis Ferrari Breadvan

De Ferrari Breadvan is van origine namelijk een Ferrari 250 GT SWB, min of meer de voorganger van de GTO. In dit geval gaat het om chassisnummer 2819 GT. Deze unit was in 1961 nog naar de tweede plaats gereden in de Tour de France. Achter het stuur in die race zaten onze zuiderbuur Olivier Gendebien en Lucien Bianchi. Mocht je het je afvragen: die laatste was inderdaad de broer van de opa van wijlen Jules Bianchi.

Commendatore

Een jaar later was de auto echter in handen van Graaf Volpi. Deze beste man had een moeizame relatie met Enzo Ferrari, zoals wel meer Italiaanse zakenlieden. Ook hij had er zodoende wel zin in om Enzo een hak te zetten met zijn eigen merk/raceteam, Automobili Turismo e Sport (ATS). Nu vond de Commendatore dat niet zo’n geweldige actie. Hij weigerde de Graaf daarom nog auto’s te verkopen.

Bizarrrrr

Volpi huurde daarom zijn eigen team in om Enzo te nakken. Hij verzekerde zich onder andere van de diensten van Giotto Bizzarrini. Mocht je het je afvragen: inderdaad dezelfde man die later auto’s onder zijn eigen naam zou maken. Bizzarrini had een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de Ferrari 250 GTO. In zekere zin wordt de Iso Rivolta A3C/Bizzarrini 5300 GT ook wel gezien als de ‘opvolger’ van de 250 GTO.

Dry Sump

Maar eerst ontwikkelde Giotto voor Graaf Volpi samen met Piero Drogo nog de ‘Breadvan’. Aanpassingen waren onder andere dat de motor verder naar achteren in het chassis geplaatst is (ook een kenmerk van de latere A3C/5300 GT). Tevens werd de motor voorzien van dry sump smering, waardoor het zwaartepunt omlaag kon. En over zwaartepunt te spreken: met 935 kilo was de Breadvan lichter dan de 250 GTO, die ongeveer 1.000 kilo in de strijd gooide.

Belachelijk succes, min of meer

Het plannetje van Graaf Volpi lukte…min of meer. In de 24 uur van Le Mans verschalkte de Breadvan de vier GTO’s al snel in de race. Doch na vier uur racen viel de auto uit met een gebroken aandrijfas. Tsja…In andere GT races bewees de Breadvan wel zijn waarde met enkele podiumplekken en overwinningen.

Klapperrrrr

Al vanaf de jaren ’70 is de Breadvan een legende die te pas en te onpas opduikt bij historische races. Zo ook vandaag in de Le Mans classic. Daar ging het echter gruwelijk mis. De Breadvan ging biem. Naar verluidt moeten Ferrari’s monteurs het voorlopig zonder brood doen dus. Nu is dit natuurlijk een enorme sof, maar het is waarschijnlijk niet zo erg als het lijkt. Veel van de waarde van dit soort auto’s zit in de nummers en dergelijke. De opbouw van een nieuwe koets gaat ongetwijfeld tonnen kosten. Doch in vergelijking met de waarde van de auto, is dat peanuts. Verwacht de Breadvan in de toekomst dus gewoon weer terug te zien op de circuits.