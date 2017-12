Dit appartementencomplex komt met prijzige parkeerplekken

Nog een reden om geen auto te rijden in New York City.

New York, New York. De beroemde wereldstad staat nu niet bepaald bekend als autostad. Niet zo vreemd. Het metrosysteem werkt prima en brengt je relatief snel van downtown naar uptown en vice versa. Wil je wat van de stad zien, dan kun je één van de duizenden taxi’s pakken, maar een eigen auto kopen? Veel New Yorkers beginnen er niet aan. Problemen ondervinden met rijden is ergenis nummer één. Nummer twee: een fatsoenlijke parkeerplek vinden.

In de minder beroemde wijken van NYC geen probleem, maar in midtown Manhattan je vierwieler stallen? Good luck. Daarbij komt ook nog eens het feit dat een parkeerplek niet is inbegrepen bij een appartement. Daar moet extra voor gelapt worden. En net als in steden als Londen en Hong Kong, betaal je in New York daar de hoofdprijs voor.

In de wijk SoHo worden volgend jaar 115 nieuwe appartementen opgeleverd. Prijzen beginnen ongeveer bij een miljoen dollar voor een studio (!), tot 20 miljoen voor een vierkamer appartement. De meeste appartementen zijn zelfs al verkocht. Maar goed, dan zit je nog steeds met je auto. Het appartementencomplex komt met 40 privé parkeerplaatsen. Kosten: 550.000 dollar per plek, aldus Autoblog.com. Toegegeven: dat is iets voordeliger dan een miljoen per parkeerplek.

De wolkenkrabber is van alle gemakken voorzien, waaronder een indoor zwembad en fitnesscentrum. De parkeergarage van het appartementencomplex biedt tevens ReachNow. Het deelauto-project van BMW. Tegen betaling kan een MINI of BMW worden meegenomen vanuit de geautomatiseerde garage.