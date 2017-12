Meer info over de nieuwe Mercedes-AMG 53-serie

Een flinke uitbreiding van het AMG-gamma is aanstaande.

Zowel AMG als BMW zijn lekker bezig met het uitbreiden van de performance portfolio. Voorheen kon je de BMW M- en AMG-modellen op twee handen tellen. Tegenwoordig zie je door de bomen het bos niet meer. De komende jaren zullen modellen met performance labels alleen maar toenemen. Zo maken we in 2018 kennis met de 53-lijn van Mercedes-AMG.

De nieuwe Mercedes CLS krijgt de primeur. Later volgen andere modellen, zoals bijvoorbeeld de E-klasse. De 53-serie krijgen de nieuwe drieliter zes-in-lijn motoren onder de kap, gekoppeld aan een 48-volt batterij.

Zoals de naam al doet vermoeden, plaatst Mercedes-AMG de 53-serie boven de 43-modellen. De CLS53 krijgt vermoedelijk zo’n 430 pk. Tobias Moers, baas bij Mercedes-AMG, wilde voor nu alleen kwijt dat modellen in de 53-serie ‘meer dan 400 pk’ krijgen.

In het geval van de CLS zal de CLS53 ook het topmodel worden, aldus Moers. Er komt dus geen CLS63 meer. De toekomstige vierdeurs Mercedes-AMG GT zal de oude CLS63 gaan vervangen. Meer details over de 53-lijn, en de CLS53, krijgen we tijdens de autoshow van Detroit in januari te horen. (via Autonews)