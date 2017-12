Ducati gaat Ferrari achterna

Zoals het een echt Italiaans merk betaamt.

Je weet dat een merk Italiaans is als er allerlei poeha rondom het merk gaat komen. Denk aan bijvoorbeeld Ferrari World in Abu Dhabi. Ducati heeft dit goed afgekeken bij zijn landgenoot, want ook de motorfabrikant komt er in thempark-vorm.

Ducati World moet volgend jaar worden geopend. Het zal een apart gedeelte worden binnen het al bestaande themapark Mirabilandia. Het pretpark is gelokaliseerd in de buurt van Ravenna. Mirabilandia is ongeveer een uurtje rijden vanuit San Marino, of twee uurtjes vanuit Florence.

De faciliteit komt met showrooms waar motoren van het merk kunnen worden bewonderd. Daarnaast zijn er thema gerelateerde achtbanen, virtual reality simulators en winkels waar met Ducati-merchandise te vinden. Het kan dus enigszins vergeleken worden met Ferrari World in Abu Dhabi.

Dit soort attractieparken blijken gigantisch populair. Mede door het succes van Ferrari World in Abu Dhabi, werd in 2014 besloten dat er een ‘Ferrari Land‘ moest komen in de buurt van Salou, Spanje. Ferrari Land, dat onderdeel is van themapark PortAventura, werd eerder dit jaar geopend.