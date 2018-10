Dit automerk keert (weer) terug met een nieuw plan

Gaat het ze dit keer wel lukken?

Grote kans dat er bij de jongere lezers geen lampje gaat branden als de naam Hispano Suiza wordt uitgesproken. Het is een vooroorlogs automerk uit Spanje, die zich na de Tweede Wereldoorlog, op een paar pogingen na, nog maar weinig met auto’s bezighield. Een paar ‘spots’ van de modellen check je op autojunk.nl.

In 2010 kwam het merk weer serieus boven water als het ging om auto’s. Op de Autosalon van Genève stonden de Spanjaarden met een nieuwe supercar. Het ding had de V10 van een Lamborghini Gallardo onder de kap en leverde 750 pk en 700 Nm koppel. Na de presentatie in Zwitserland bleef het echter akelig stil bij Hispano Suiza. De vraag is of er überhaupt iemand serieuze interesse heeft gehad in deze nieuwe supercar.

Interesse of niet, er is blijkbaar nog steeds geld in het laatje bij Hispano Suiza. Het automerk heeft namelijk weer eens van zich laten horen. Dit keer gaan ze het helemaal anders doen. Die vervuilende V10 supercar behoort tot het verleden. Hispano Suiza wil namelijk elektrische supercars gaan bouwen.

Het is de bedoeling dat de autofabrikant volgend jaar op de autosalon van Genève een concept gaat presenteren. Het is te hopen voor het merk dat dit plan wél een succes gaat worden. Op een silhouette na, laten de Spanjaarden niets weten. Als we deze teaser mogen geloven lijkt de elektrische supercar een retro ontwerp te gaan krijgen. In maart weten we meer.