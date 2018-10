De Honda NSX heeft niets op deze plezierfabriek

Speels als een kind.

Als een van de meest toonaangevende tuningbeurzen op aarde, is het vanzelfsprekend dat we spectaculaire auto’s tegen het lijf lopen op de SEMA Show. Van kleine optische aanpassingen tot gigantische motorische ingrepen, in Las Vegas staat voor ieder wat wils. Honda is ook van de partij. De Japanse autofabrikant is de Grote Oceaan overgestoken en met een aantal hete bolides neergestreken in de Amerikaanse zandbak om aldaar indruk te maken op het publiek.

Honda heeft deze week al meerdere auto’s in het zonnetje gezet, maar het absolute huzarenstuk dat de Japanners hebben meegebracht naar het gokparadijs, vinden we in de vorm van de zogenaamde Rugged Open Air Vehicle concept. Dit is een speelse off-road buggy met een agressief uiterlijk en (hoogstwaarschijnlijk) nog agressievere prestatiecijfers.

Hoewel Honda nog niets bekend heeft gemaakt over de aandrijflijn, vermoeden we dat de autofabrikant een flinke 3,5-liter V6 in de moedige avonturier hebben gesmeten. Of eigenlijk, als ons vermoeden klopt, dan is deze 280 pk sterke krachtbron in de auto blijven liggen. De buggy is namelijk gebouwd op basis van de Ridgeline pick-up. Toch zijn de auto’s niet precies hetzelfde, want Honda heeft de ophanging en de koets van de auto flink onder handen genomen. Daarnaast neemt de buggy enkele onderdelen over van de Pioneer 1000. Tenslotte heeft Honda de buggy dezelfde stoelen gegeven als de Civic Type R.

Zodoende kunnen we in alle oprechtheid zeggen dat de buggy zonder meer een pretfabriek is geworden. Met zijn lage gewicht, vermoedelijk pittige krachtbron en stoere uiterlijk is het een auto om je vingers bij af te likken. Hierom doet het enigszins pijn om te schrijven dat Honda de auto vooralsnog niet in productie neemt en het bij deze one-off blijft. We hopen dat ze hier in de nabije toekomst op terugkomen.