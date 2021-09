VinFast, nieuw automerk voor Nederland met Italiaans design

Italiaans design. Kijk, dat klinkt al goed. VinFast is een gloednieuw merk dat het ook in Europa gaat proberen.

Hier bij ons nog totaal onbekend. VinFast is Azië echter bekend als het grootste automerk van Vietnam. Tegelijkertijd ga je dan jezelf de vraag stellen hoeveel autofabrikanten er vanuit Vietnam komen. Maar goed, dat geheel terzijde. Het automerk komt naar Europa en ook naar Nederland. De Aziaten hebben ons inmiddels goed gevonden.

Nederland staat goed op de kaart als het gaat om laadinfrastructuur en het grote aantal elektrische auto’s dat we rijden. Vandaar dat merken als Lynk & Co en MG actief zijn in Nederland. Daar komt straks VinFast bij. Je gaat dus meer en meer Aziatische merken zien op onze wegen. Goed voor de diversiteit in plaats van de zoveelste Volkswagen of Ford, nietwaar?

VFe 35

De Vinfast VFe 35 is de eerste elektrische auto van het merk die in 2022 naar Nederland komt. Ze hebben goed begrepen waar wij Europeanen van houden, want de auto is getekend door Pininfarina. Naast Nederland zijn ook Frankrijk en Duitsland markten waar de auto als eerste binnen Europa op de markt komt. Andere landen volgen in een later stadium en ook Noord-Amerika komt aan de beurt.

VFe 36

Eind dit jaar is de officiële onthulling van de eerste twee modellen. De eerder besproken VFe 35, maar ook de VF e36. Dan worden ook meer details, onder andere info over de aandrijflijn, bekendgemaakt.