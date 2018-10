Veel dikker dan deze Tesla Model S gaat het niet worden

Je onderscheiden van duizenden bijtellingsrakkers in Nederland doe je zo.

In Tesla-land zijn er een handjevol tuners. Één van die tuners is Unplugged Performance. Ze hebben de Model S meerdere malen aangepakt, maar de Model S P100D in dit verhaal is er eentje van de buitencategorie. De tuner heeft voor SEMA in Las Vegas een nieuw pakketje ontworpen en het is de bruutste Model S van het bedrijf tot nu toe.

De tuner noemt deze creatie de Model S-APEX P100D. De Tesla werd voorzien van onder andere carbon frutsels en een heuse widebody. De P100D past perfect bij het uiterlijk van deze elektrische auto. Hij is namelijk net zo snel als het schreeuwerige voorkomen. Een sprintje naar de honderd doet de P100D in minder dan drie tellen. Deze S-APEX P100D is vermoedelijk nog wat sneller door het gebruik van carbon.

Er zijn wel degelijk mensen die de tuning van Unplugged Performance kunnen waarderen. De eerste Model S-APEX P100D is verkocht aan een ondernemer en autoverzamelaar uit Los Angeles. Unplugged Performance zegt geïnspireerd te zijn door de Black Series-varianten van AMG. Als je goed kijkt hangt er ook inderdaad een Black Series vibe om deze auto.

Je bestaande Model S omtoveren tot deze S-APEX is prima mogelijk. De bodykit, inclusief de velgen en installatie kost 50.000 dollar. Dat is exclusief het aangepakte interieur, de nieuwe remmen en de aangepaste ophanging.