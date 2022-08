Buiten parkeren BMW i4 en iX verplicht?

Zul je je BMW i4 en iX nu buiten moeten parkeren? Of lopen we nu op de zaken vooruit.

Het maken van elektrische auto’s schijnt nog best lastig te zijn voor diverse automerken. In principe moeten ze helemaal opnieuw aan de slag. Dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige kinderziekten. Dat hoort er nu eenmaal bij. Bij Tesla gaat (eigenlijk is het ging) het vaak om afwerkingsmissers en softwar-glitches. Bij BMW gaat het nu om auto’s die spontaan in de fik vliegen.

Een klein aantal elektrische BMW’s hebben namelijk dat probleempje door voortijdig naar de eeuwige snelwegen te verhuizen. De reden ervan is eigenlijk het nadeel van alle elektrische auto’s: de accu. In dit geval gaat het om een batterij met hoog voltage welke niet gebouwd is volgens de specificaties van BMW. Met andere woorden, de toeleverancier van BMW heeft een paar foute accu’s geleverd.

BMW i4 en iX

Naar aanleiding van een spontane ontvlamming van een BMW i4, ging de NHTSA (de Amerikaanse verkeersveiligheid-waakhond) op onderzoek uit. Zij kwamen erachter dat het aan de Samsung-batterij lag.

Later gebeurde er een incident met een BMW iX. Je weet wel, die wonderlijk gestileerde maar erg fijn rijdende crossover. Naar aanleiding hiervan ging BMW zelf op onderzoek uit en riepen ze wat auto’s terug.

Geen hysterie

Nu is er goed nieuws: er is een fix voor! De complete batterij dient namelijk vervangen te worden. Uiteraard is BMW zo vriendelijk en attent om de kosten op hun rekening te nemen.

Overigens is er geen reden tot hysterie als jij een i4 of iX hebt, het betreft maar enkele tientallen exemplaren en allemaal rijden ze rond in het land van Sleepy Joe. Alle eigenaren krijgen een brief toegestuurd en worden gebeld door BMW.

Via: Carscoops