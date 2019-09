Dit ben je kwijt voor de nieuwe BMW X6

Hoe duur is een stijlfiguur: wij mogen het je alvast mededelen.

De BMW X6 is alweer aan zijn derde generatie toe. Klaarblijkelijk is het een groot succes, zo’n SUV met coupĂ©-daklijn. Qua luxe is de auto weer een stukje beter dan zijn voorganger, zoals je kunt verwachten. De toch vrij forse auto is echter nog niet zo klaar voor de groene toekomst, zo blijkt uit de beschikbare motoren. De milieulobby zal zijn zegje wel weer doen hierover en in Nederland kunnen we torenhoge prijzen verwachten. Precies toen we ons afvroegen hoe torenhoog, kregen we een brief in de bus, waarschijnlijk gebracht door de reeds bekende man (of vrouw, laten we het genderneutraal houden) in okergele regenkledij. De prijzen van de nieuwe X6. Dit zijn ze.

Voor minder dan 100.946 euro hoef je geen X6 op je oprit te verwachten. Dan heb je het over de xDrive40i met zes-in-lijn. 340 pk is netjes, maar voor het formaat van deze auto niet extreem. Het enige stapje hoger op benzine-gebied is de X6 M50i, die mag mee voor 147.171 euro. Voor de diesels zijn de prijzen ongeveer gelijk, 101.418 euro voor de xDrive30d en een iets lagere 138.757 euro voor de X6 M50d. De rest van de bedragen en waardes vind je in de tabel hieronder.

Klinkt als een bult geld, maar vergeleken met riva(a)l(en) van Audi en Mercedes valt het wel mee. De GLE Coupé heeft nog geen prijs, maar de Audi Q8 zit in al zijn varianten boven de 116.000 euro. De orderboeken openen binnenkort, levering van de X6 gebeurt naar verwachting nog dit jaar.