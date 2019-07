Officieel: dit is de nieuwe BMW X6

Alle feiten, alle specs en ja sorry, ook vijftig plaatjes.

Of nou ja, eigenlijk ‘valt het wel mee’ met de styling. Waar BMW de laatste tijd af en toe een beetje uit de bocht vliegt met joekelige nieren en zoveel mogelijk lijnen over de flank, is de X6 in vergelijking bijna ingetogen te noemen. Tuurlijk, de nieren zijn enorm groot (en optioneel verlicht), maar door een ietwat andere vorm doen ze net wat minder massief aan dan bijvoorbeeld bij de nieuwe Siebener. Het helpt ook dat de koplampen niet aansluiten op de nieren, zoals dat heurt.

Maar goed, het exterieur hadden we gisteren natuurlijk al een beetje gezien, doordat de X6 voortijdig het wereldwijde web op lekte. Het is net een X4, alleen dan met afmetingen die ‘m wél tof maken. Het interieur is geen verrassing ten opzichte van de X5 en X7. In dit artikel kijken we daarom vooral voorbij de looks, in de vorm van een bloemlezing.

Afmetingen

De sportieve broeder van de X5 is 26 millimeter gegroeid ten opzichte van het vorige model. De derde generatie meet nu 4.935 millimeter in lengte, ongeveer hetzelfde als een 5-serie dus. De wielbasis groeide met 42 millimeter en knappe koppen hebben dus meteen door dat de wielen nog iets meer op de hoeken staan dan voorheen. Hoera voor korte overhangen! De breedte is ook (marginaal) toegenomen met 15 millimeter tot 2.004 millimeter, terwijl de hoogte juist met zes millimeter is afgenomen. Qua proporties alleen maar goede veranderingen dus, die de auto een nog stoerdere stance moeten geven.

Hoewel de X6 niet per se gebouwd is voor praktisch nut (dan koop je maar een X5), is het dankzij zijn grootte alsnog een auto die je voor veel karweitjes kan gebruiken. De achterbank heeft een 40:20:40 split en de kofferruimte biedt plaats aan 580 liter bagage. Met de bank neergeklapt is dat zelfs 1.530 liter. Voor wat betreft het gewicht geldt bij dit soort auto’s hetzelfde als bij vrouwen: nooit naar vragen.

Luxe goodies

De X6 neemt een vrij hoge positie in op BMW’s totempaal en dat zie je terug in de (meer)uitrusting. Standaard is de auto uitgerust met ‘Vernasca’ lederen bekleding en rolt ‘ie op 19 inch jetsers. Verder is eigenlijk alles wat je verwacht van een luxobarge standaard of optioneel verkrijgbaar. BMW is zelf heel trots op de -jawel- thermo-elektrische bekerhouders, de ‘CraftedClarity’ kristalelementen voor diverse bedieningselementen en de eerder genoemde lichtgevende grille.

Kies je voor dit zeer stijlvolle en ingetogen designelement, dan lichten de niertjes op als je instapt. Maar ze kunnen tevens licht geven middels knopdruk als je dat op enig moment (of altijd) wenst, ook tijdens het rijden. Lachen op een stikdonkere nacht: stiekem in de staart van een voorligger kruipen en dan ‘paf’ die grille laten oplichten. Houd wel even je telefoon in de aanslag in het geval je ‘slachtoffer’ een hartaanval krijgt.

Verschillende smaken

Zoals BMW tegenwoordig pleegt te doen zijn er meerdere basisconfiguraties verkrijgbaar om als startpunt te nemen voor jouw eigen X6. Er is de basisbak, maar daarnaast is er ook een XLine en een M Sport. De XLine zet wat meer in op een extra luxe uitstraling met veel aluminium sierlijstjes et cetera. De M Sport gaat op de sportieve toer met maximaal 22 inch pornojetsers en zwart gemaakte nieren en sierlijsten.

Het gaat echter niet alleen om het uiterlijk (zie gallery) bij deze extra smaakjes: de M Sport heeft bijvoorbeeld ook het optionele M Sperdiff om nog harder de hoek om te kunnen hoeken. Voor de offroadfreak is er een xOffroad Pack beschikbaar met keuze uit vier programma’s die je door sneeuw, zand, grind of stenen loodsen. Het laatste pakket is dan echter weer niet beschikbaar op de M50i en M50d.

Motoren

En dat brengt ons dan automatisch bij de motoren. De X6 is vanaf het begin leverbaar met vier krachtbronnen: twee benzine’s en twee irrelevante satansap verbranders. Benzinerijders kunnen instappen met de bekende 340 pk sterke botermalse zes-in-lijn van 3.0 liter groot in de X6 xDrive40i. Een stapje hoger staat de X6 M50i, met BMW’s recent vernieuwde en lekker brommende 530 pk V8.

Dieselaars kunnen opteren voor de X6 xDrive30d met 265 pk of de X6 M50d met 400 pk. In de basis zijn beide 3.0 liter grote zes-in-lijns, alleen heeft de M50d vier turbo’s. Woosh. Bekijk de nieuwe X6 van alle kanten, in de gallery!