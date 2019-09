Mercedes gaat een voorspelbare niche vullen

Je raadt het nooit.

Op het gebied van technologie en hoe de auto’s in elkaar steken hoef je Mercedes geen bijles te geven. De S-Klasse is bij elke generatie het toonbeeld van wat een luxe auto in de jaren na diens introductie mondjesmaat aan boord gaat krijgen, maar nu ook bij de A-Klasse met het nieuwe MBUX-systeem is het duidelijk dat het Duitse merk techniek van het hoogste niveau in hun schappen heeft liggen. Waar Mercedes af en toe nog wel even bij andere merken moet spieken is het modellengamma. BMW en Audi zijn bij sommige populaire modellen veel eerder met de succesformule op de proppen te komen. Vergeleken met de BMW 1 Serie en Audi A3 kwam de A-Klasse (als middenklasse hatchback) erg laat, de BMW X6 was al aan zijn tweede generatie toe toen Mercedes met de GLE Coupé kwam en ook diens kleine broertje GLC Coupé kwam alleen nadat de X4 het alleenrecht op dat segment had. Een segment (of niche) dat Audi jarenlang ‘bezat’ is de opgehoogde stationwagon. Bij de derde generatie A6 (C6) kwam er naast de Sedan en Avant een smaakje bij: de Allroad quattro. Dat was niet zoals de meeste B-segmenters en de Renault Scenic RX4 wat plastic meuk op een standaard auto, nee, het was een antwoord op het toen nog niet zo premium Volvo en hun V70 XC (die toen pas net als XC70 werd verkocht) maar een auto die echt capabel(er) is op onverharde paden. Audi bouwt ze nog steeds. Pas in 2017 besloot Mercedes dat dit een goed idee was en kwam op de proppen met de 13 jaar jongere E-Klasse All Terrain.

Die kwam net op tijd, want sinds kort is er een extra ‘premium’ speler op de markt die een regelrechte aanval inzet op de A6 Allroad en E-Klasse All Terrain: de spirituele opvolger van die eerdergenoemde XC70 heet nu Volvo V90 Cross Country. Overigens moeten we even vermelden dat de auto’s hier allemaal meer dan 80.000 euro kosten en je er geen steek meer aan hebt dan de standaard E-Klasses/V90’s/A6’en. Elders ter wereld zijn ze populair, maar als er bespaard kan worden, dan doet men dat. Daarom bieden zowel Volvo als Audi de V60 en A4 ook aan als Allroad/Cross Country. Die hebben een iets vriendelijker nummer op de prijskaart staan en zijn daarmee wellicht een betere deal. Hier kan Mercedes nog inspringen. En dat doen ze ook, als we Autocar mogen geloven.

De volgende C-Klasse wordt namelijk een luxe apparaat. Maar los van alle speculaties over dat het een bijzondere auto wordt, komt er dus ook een C-Klasse All Terrain. Een regelrechte aanval op de V60 XC en Audi A4 Allroad. Een logische stap, zoals in het begin al gezegd bedenkt Mercedes dergelijke niches niet zelf: ze maken het alleen beter. Zo komt de E All Terrain standaard met luchtvering en andere zaken die het offroad-rijden bijna zo goed moet maken als een terreinwagen. De C-Klasse zou hier ook geen cent op besparen. We wachten het af!