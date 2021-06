Koop de chique BMW X6 M van Dirk Kuyt - Autoblog.nl

Kijk, met de voormalige BMW X6 M van Dirk Kuyt kun je netjes voor komen rijden bij je schoonmoeder.

De tand der tijd heeft de eerste generatie BMW X6 niet echt lekker doorstaan. Al was het al een bijzonder ding met de onthulling. De Duitse autofabrikant kon wel op een duimpje omhoog rekenen van onder meer voetballers. Want Dirk Kuyt heeft jaren gereden in een BMW X6 M.

De ex van de ex-voetballer werd in 2013 nieuw geleverd met een prijskaartje van € 177.231. Geheel X6-loos is Kuyt overigens niet. Volgens een man in een regenjas zou Kuyt privé nog steeds een BMW X6 rijden, maar dan een ander exemplaar.

You can take the man out of the X6, but you can’t take the X6 out of the man. – Onbekend

De auto is behoorlijk omgetoverd, met een complete Hamann bodykit. Wat dat betreft scoort Dirk Kuyt een 10/10 op de schaal van een typische voetballersauto. Een aantal jaren geleden was de opvallende BMW met de voormalige voetballer makkelijk te spotten in het centrum van Rotterdam. Niet opvallen was er niet bij voor deze X6.

Natuurlijk heeft het kanon afgeschreven, maar nog altijd moet de 671 pk sterke Hamann Tycoon € 67.900,- opleveren. De auto staat te koop bij een autobedrijf in Apeldoorn. De BMW heeft 94.000 kilometer gelopen en is, op z’n zachtst gezegd, lekker apart.