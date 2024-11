Dit betaal je minimaal voor de lekkerste gezinsauto van dit moment

Ultieme verwennerij met de BMW M340i xDrive Touring op Marktplaats, wat kost dat?

Een moderne gezinswagen met een zescilinder onder de motorkap. Gelukkig, ze bestaan nog. Hoe goed viercilinder turbomotoren ook zijn geworden, er gaat toch niets boven een deftige cilinderinhoud. Het geluid, het gevoel, de rust aan boord. Daar kan zelfs de beste viercilinder ter wereld niet aan tippen, is mijn bescheiden mening.

Een gezinsauto waar je als autoliefhebber van gaat watertanden is de BMW M340i xDrive Touring. Nogmaals, mijn bescheiden mening. Kan zomaar zijn dat je hier totaal niet voor warm loopt natuurlijk. De M340i xDrive Touring doet eigenlijk alles goed wat een autoliefhebber moet aanspreken. Ruimte voor het gezin, genoeg power en luxe aan boord, niet te groot en eventueel vierwielaandrijving voor de wintersport.

Een echte prijsknaller is de M340i xDrive Touring op Marktplaats nog niet. Daar zijn ze simpelweg te jong voor. De generatie ervoor, als 340i, is een stuk betaalbaarder. Inmiddels kun je echter zo’n M340i xDrive Touring voor onder de 50 mille aanschaffen. Mits je niet bang bent voor wat kilometers.

Zoals dit exemplaar. Met 145.765 kilometer is deze auto uit 2021 de afgelopen jaren goed gebruikt. Het voordeel van de hogere kilometerstand is het feit dat je deze mag meenemen voor 43.995 euro. Voor exemplaren met minder dan een ton gedraaid moet je toch al gauw 50k of meer betalen. Dan is dit geen gekke deal.

Het is een veilige spec die de goedkeuring van je vrouw (lekker generaliseren) zal genieten. Zwart van buiten, zwart van binnen. De 3.0 liter zes-in-lijn turbomotor is goed voor 374 pk en kan uitstekend gekieteld worden wil je er meer uit halen. Voor de B58 zescilinder is inmiddels zoveel te krijgen. De echte fanaat kan zijn of haar M340i zo doortunen tot een RS6-killer op de sprint.

Dus. 44 ruggen voor deze BMW M340i xDrive Touring op Marktplaats. Zet maar voor de deur, of nog even wachten op een verdere prijsdip?