Wat klopt er niet aan deze BMW 3 Touring?

Een BMW M3 Touring voor 26.750 euro op Marktplaats? Hier is iets anders aan de hand.

Als jij komt aanrijden bij je vrienden zeggen ze top hey, hele toffe M3 Touring! Laat ze alleen niet de achterkant, zijkant of het interieur zien. Dan zien ze dat de vork toch anders in de steel zit. Dit is een heel creatief project om van een BMW 320d Touring een M3 te maken.

Van 320d naar BMW M3

Eerlijk is eerlijk, kosten noch moeite zijn gespaard om hier iets bijzonders van te maken. Niet alleen het front van de M3 Touring zit op deze F31-generatie 3 Serie. Ook de velgen van een M3, spiegels en zelfs de toerenteller van de M3 zit in deze auto. Voor de rest is het nog een hele F31, vooral de achterkant. Ja dat is lastig verbouwen.

In de basis is het een BMW 320d Touring. De kilometerstand, geen idee. In de advertentie op Marktplaats is dat niet te achterhalen. De huidige eigenaar heeft het over een nieuw motorblok dat in de auto zit. Geinig detail is de luxe smart key die bij de auto geleverd wordt, origineel werd dit nooit geleverd op de 3 Serie.

Op de achterkant prijkt een trotse M3 Touring badge. De eerste M3 Touring als diesel, zeer creatief. Voor de rest is het nog steeds een praktische gezinsauto. Met een kofferklep waarbij de ruit los geopend kan worden, zoals we van de 3 Serie Touring gewend zijn. De auto is voor een deel gewrapt. Zowel het dak als de kofferklep zitten in de mat zwarte folie.

Soort van M3 Touring op Marktplaats

De verkoper vangt graag 26.750 euro voor zijn project. Een fractie wat een echte BMW M3 Touring kost. Wat dat betreft een goede deal, mits je alleen optische zaken belangrijk vindt. Bieden mag ook, je kan de eerste zijn.