Vergeet de BMW M5 Touring, ga voor deze Touring!

Een nieuwe dikke BMW M5 Touring, welke occasion zou je daar in plaats van kopen?

Gisteren was dan de BMW M5 Touring echt officieel. We moesten er tot Monterey Car Week op wachten totdat het doek eraf mocht. Gelekt waren de foto’s natuurlijk al lang via de Facebook pagina van de BELUX importeur. En we waren natuurlijk vooral benieuwd naar de foto’s van de Touring, want de meeste specs waren al bekend omdat we onlangs al (statisch) kennis mochten maken met de BMW M5.

Hoe dat ging zie je in de video hieronder die we maakten naast de M5 sedan. Rijden met zowel de sedan als de BMW M5 Touring gaan we pas over een paar maanden doen. Dus of er duidelijk verschil is tussen de twee versies hoor je dan van ons.

Maar terug naar het onderwerp van die artikel. Zoals zo vaak doet een nieuw model ons direct zoeken naar occasion alternatieven. Bij de BMW M5 Touring is dat eigenlijk best lastig. Zoveel M5 Tourings komen we niet tegen bij de online advertenties. Wat we wel tegenkwamen was deze Alpina B5 Touring.

Alpina B5 Touring 2006

Het zal je niet verbazen dat je ten opzichte van een nieuwe BMW M5 Touring wel wat bespaart. Niet alleen heel veel geld, maar vooral ook wat gewicht. Waar de nieuwe Touring tegen de 2500 kg op de weegschaal laat noteren is het bij deze Alpina B5 met een kleine 1900 kg wel klaar. Sterker nog, de toegestane massa van de B5 Touring is slechts 2.350kg. Dus ga niet met het touwtrekteam naar de oktoberfesten, want dan ga je over de gewichtslimiet!

Maar wat een lekkere basis blijft de BMW E61 toch voor deze B5 Touring. De Bangle Z4 en deze 5 Serie zijn wat ons betreft echt heel goed oud geworden.

Deze zilvergrijze B5 Touring is in 2019 voor het eerst in Nederland verschenen, vandaar het helaas iets te nieuwe kenteken op deze auto. Wat ook veranderd is, is het blok. Er zou namelijk sinds 70.000 km een nieuw hart in deze B5 zitten. Toch opvallend voor een auto waarvan de km-stand op dit moment nog maar 196.000 is.

De auto staat op 19 inch Alpina velgen en een winterset wordt nog meegeleverd.

Je moet op vermogen natuurlijk ook veel inleveren ten opzichte van de 727pk die de nieuwe M5 meebrengt naar het feestje. Maar 500, redelijk verse pk’s, is ook zeker niet iets waarvoor jij je zou moeten schamen. De buurvrouw vindt misschien de velgen en de voorbumper en de Alpina stickers op voorbumper en langs de zijkant een beetje overdreven, maar voor de liefhebber is dit een heerlijk uitgevoerd exemplaar.

En laten we eerlijk zijn, een ‘gewone’ ZF automaat geeft ook iets meer gemoedsrust dan de SMG uit een BMW M5 Touring uit die jaren.

Nieuwsgierig of hebberig geworden? De advertentie kan je HIER bekijken.