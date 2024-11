Slechte verliezer Lando Norris krijgt een boete

Een boete van Lando Norris wegens het zijn van een slechte verliezer?

Lekker weekend achter de rug? Ik wel. Ik denk het niet als je naam Lando Norris is. De Britse coureur leek alles mee te hebben afgelopen weekend in Brazilië, tot de Grand Prix daadwerkelijk van start ging. De rest is geschiedenis.

Naast een epische race van Max waar alle (internationale) media zich over uiten, was het ook een rommeltje door de regen. Niet alleen voor de kijker was het soms een beetje onduidelijk, ook voor de coureurs. Door gemaakte fouten voelt de FIA zich genoodzaakt boetes uit te delen.

Boete voor Lando Norris

Zo verlaat Lando Norris het Braziliaanse landschap niet alleen met een zuur gezicht, maar ook met een boete aan zijn broek. Nu zal een boete van 5.000 euro de persoon Lando Norris weinig pijn doen. Ik kan me zo voorstellen dat de Brit een toilethouder in zijn appartement heeft die duurder is. Het is dan ook vooral een formaliteit van de FIA. Foei, niet meer doen.

Maar wat deed de coureur dan verkeerd? Ja, het was een nasty reactie door de overwinning van Max Verstappen op geluk en niet op talent af te schuiven. Het was immers beiden. Maar op het geven van zo’n reactie staat geen boete. Nee, Lando Norris had een valste start door op eigen initiatief een tweede formation lap te rijden.

In de eerste opwarmronde deed Lance Stroll een Lance Stroll. De Canadees wist zijn Aston al te crashen gedurende de formation lap. Na het opruimen van de auto en het rijden van de opwarmronde verzamelden de auto’s zich weer aan de start. P1-zitter Norris begon vervolgens aan een tweede opwarmronde. Zonder instructie, op eigen initiatief. Papaya rules.

Dat is niet de bedoeling. De FIA heeft daarom een boete van 5.000 euro uitgedeeld aan Lando Norris. Hij is niet de enige, ook George Russell kreeg deze boete opgelegd. Voor Liam Lawson en Yuki Tsunoda bleef het bij een waarschuwing.

Foto: Norris in zijn Carrera GT via Autoblog Spots