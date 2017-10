Dit betaal je nog voor een Maybach 57 dezer dagen

Ik zet even de Mindfuck-modus aan. Neem een bedrag in je hoofd...

*Maakt wilde gebaren*…Je dacht aan…*kijkt een paar keer indringend* 77.500 Euro…*trekt wenkbrauw op*…niet?

Dat is in ieder geval wel wat de verkoper van deze Maybach 57 uit 2006 wil hebben. Hoewel, dat is niet het hele verhaal, want de genoemde prijs is namelijk exclusief BTW. Als je de auto gewoon privé voor de deur wil zetten in je VINEX-wijk, kom je dus uit op een kleine ton in Euro’s.

Geen peanuts, maar bedenk wel dat je een dikke tien jaar geleden alleen al aan BPM (flink) meer betaalde voor dit indrukwekkende apparaat. Dat een aanzienlijk deel van de catalogusprijzen van auto’s in Nederland bestaat uit belasting is overigens bekend, doch de RDW overdrijft het in geval van deze auto wel een klein beetje.

Enfin, deze Maybach 57 staat bij een bedrijf in Velddriel dat zich naar het schijnt specialiseert in dikke tweedehands producten van Das Haus. De auto heeft 252.133 kilometer gelopen. De geblazen V12 is dus net ingereden. Het is volgens de verkoper één van de zestien soortgelijke auto’s die op Nederlands kenteken staan. De kritiek op de deze Maybach was altijd dat ‘ie teveel op de W220 en W221 S Klasses lijkt. Klopt ook wel, maar toch heeft de inmiddels wat gedateerde weelde van dik tien jaar geleden wel wat. De Rolls-Royce Phantom mag dan de strijd met deze Maybach gewonnen hebben, maar juist daardoor is dit over 20 jaar misschien wel de meer bijzondere auto. In dat geval kan je ‘m beter nu maar vast kopen…

Bedankt Sweder voor de tip!