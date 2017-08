Mercedes-Maybach 6 Cabriolet kan zo in productie

De vraag is alleen wie er eentje zou kopen.

Mercedes-Maybach verraste vriend en vijand vorig jaar in Parijs met de Vision 6: een zeer extravagante coupé met al even extravagante afmetingen en enkele visuele knipogen naar het verleden. Onlangs werd de cabrioversie van deze mastodont aan het publiek voorgesteld die alleen al vanwege de lakkleur een tikkie meer geciviliseerd oogt. Waarmee we nog niet willen zeggen dat dit een simpel boodschappenkarretje is, dat moge duidelijk zijn.

Een productieversie die veel gelijkenissen met de Vision 6 vertoont zien we voorlopig niet op de markt verschijnen, maar gelukkig hebben we altijd photoshop nog! Aksyonov Nikita ging met de cabrio aan de slag en maakte er een soort productiemodel van. De flashy achteruitkijkcamera’s maakten plaats voor spiegels, de grille aan de voorzijde werd vervangen door een exemplaar dat lijkt op de exemplaren die Mercedes zelf bouwt en de koplampen zijn geschikt(er) gemaakt voor gebruik op de openbare weg.

De 24 inch megavelgen met de dunne bandjes bleven wel, waardoor helaas niemand zal geloven dat dit ding geschikt is voor productie. Maar het oogt absoluut niet verkeerd!