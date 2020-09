BMW M1000RR is officieel: M model op 2 wielen - Autoblog.nl

BMW kondigde het een jaar geleden al aan. Ze gingen de M badge doortrekken naar 2 wielen en vandaag presenteren ze de BMW M1000RR.

BMW kiest ervoor om vandaag de BMW Motorrad tweewielers mee te laten liften op de aandacht die de nieuwe BMW M3 en BMW M4 vandaag trekken. Want ja inderdaad, je kon al wel eerder M Performance Parts bestellen voor je BMW Motorrad fiets. Maar nog niet eerder mocht een motorfiets uit Beieren ook daadwerkelijk de M badge dragen. Wij voorzien een run op automaterialenzaken, want nu kan iedereen met recht (ahum) ook een M-stickert op de zijkoffer van zijn oude GS plakken.

BMW M1000RR, wat is er anders?

Voor eenieder die niet helemaal thuis is in de modellenlijn van BMW Motorrad. De M1000RR is een ‘snellere, lichtere, meer aerodynamische versie van de S1000RR’. Die S1000RR is er al een aantal jaren. Sinds 2010 is hij in de handen van consumenten op de weg en op de circuits te vinden. Controversieel door zijn asymmetrische front (zie onder), maar zeker ook direct geliefd vanwege de destijds revolutionaire elektronica en het vermogen van ruim 190 pk.

BMW S1000RR modeljaar 2011

Maar het meest kenmerkende aan het uiterlijk van deze supersportmotor, het front, werd door de jaren heen al iets afgezwakt. Met de komst van de volledig nieuwe versie van de S1000RR in 2019 keek de BMW dan ook al lang niet meer scheel de wereld in.

Vandaag is de BMW M1000RR dan eindelijk officieel. En wat is er anders aan dat model. Wat rechtvaardigt de ongetwijfeld stevige meerprijs die BMW gaat vragen voor de M1000RR ten opzichte van de S1000RR?

Het meest in het oog springen de aerodynamische wijzigingen aan de motor. Jaja, na vele andere merken (Aprilia op de RSV4 en Ducati op de Panigale) heeft nu ook BMW winglets (vleugels) aan de voorzijde. Hieronder zie je links de S1000RR en rechts de M1000RR. Ze zijn duidelijk aanwezig!

Ook aanwezig is het hogere windscherm zodat je beter met je helm kunt schuilen voor de rijwind. Wellicht wel lekker met de paar extra pk die je tot je beschikking hebt ten opzichte van de ‘standaardversie’. De M1000RR beschikt nu over 212 pk bij 14.500 toeren per minuut (ja, echt), en het koppel is toegenomen tot 113 Nm. Dit lijkt slechts een kleine verbetering ten opzichte van de 207 pk die hij al had. Maar dit is tot stand gekomen door een groot aantal wijzigingen aan te brengen in het blok. Wij noemen:

Hogere compressie van nu 13.5:1. Langere en lichtere titanium drijfstangen. Een gewijzigde nokkenas. En ‘fully-machined intake ports’ met nieuwe ‘port geometry’. Dit alles moet er toe leiden dat je een nog krachtiger vermogensafgifte hebt op het circuit. In het toerenbereik dat er toe doet, namelijk tussen 6.000 tpm en het maximale toerental. Het maximale toerental is overigens gestegen tot 15.100 tpm.

Dit alles leidt tot een theoretische sprint van 0-100 km/u van 3,1 sec en een topsnelheid van 306 km/u.

Daarnaast is het BMW ook gelukt om het rijklaargewicht terug te brengen van 197 naar 192 kg. Dat is MET een volle tank welteverstaan. De grootste bijdrage aan de besparing levert een titanium uitlaatsysteem dat goed is voor een dikke 3 kg minder dan het op de S1000RR gemonteerde exemplaar.

Ook hier een M Competition Package

Zeg je BMW’s dan zeg je opties. En net zoals bij de M3 en M4 die vandaag zijn gelanceerd is het ook bij de BMW M1000RR mogelijk om hem te bestellen in M Competition Package. Voor deze tweewieler houdt dat een aantal

gewichtsbesparende onderdelen in. Niet verrassend is dat dit behaald wordt door het gebruik van oa carbon. Zo zijn voor- en achterspatbord van carbon alsmede bijna alle delen rondom de tank en de kettingbeschermer, daarnaast krijg je ook een speciale ketting en een beschermkap voor het passagierszitje.

Daarnaast zijn de rem- en koppelingshendel van een speciaal design. uitgefreesd zoals je het verwacht bij een exclusieve versie als deze M. Een geanodiseerde swingarm in de kleur zilver maakt het pakket af. Ook hier, prijs nog onbekend.

Rijden met de BMW M1000RR

Kans om met de BMW M1000RR te rijden is er natuurlijk nog niet geweest. Wel reden we jaren terug al een keer met de eerste generatie S1000RR. Dat beviel op zich prima getuige de 13 miljoen views inmiddels voor deze autoblogvideo op Youtube. Maar goed, wellicht heb jij hem nog niet eerder gezien dus hier heb je hem.

En ja we beloven dat we zullen kijken wanneer BMW Nederland die demo beschikbaar heeft. Misschien moeten we er dan wederom 1 of 2 geschikte vierwielers naast zetten. Wordt vervolgd.

Op dit moment zijn zowel prijs als leverdatum van de BMW M1000RR nog niet bekend.