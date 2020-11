Dit bizarre bedrag hebben de files in 2019 gekost - Autoblog.nl

In de file staan is vervelend, maar voor de transportsector kost het serieus geld. De files van 2019 waren goed voor een bizar recordbedrag.

Klaar met een studie, ga je dan werken of kies je voor een relaxed tussenjaar? Door het coronavirus zitten de files in die laatste categorie. Er zijn wel files op de weg, maar in vergelijking met 2019 valt dat ontzettend mee. De economische schade als gevolg van de files van vorig jaar is bekend en het resultaat valt niet mee.

De economische schade door files in 2019 is uitgekomen op een recordbedrag van 1,5 miljard euro. Dat heeft onderzoeksbureau Panteia berekend. Dat is een stijging van maar liefst 7 procent in vergelijking met de economische schade door files in 2018. De transportsector was 468 miljoen euro kwijt door het verlies in reistijd. Het omrijden en onnauwkeurige schattingen van reistijden hebben daarbovenop nog eens ongeveer 750 miljoen euro gekost. Uiteindelijk komt het onderzoeksbureau uit op een schade tussen de 1,2 miljard en 1,5 miljard euro.

Afgelopen week werd bekend dat het kabinet minder te besteden heeft als het gaat om investeringen in het wegennet. Uiteraard schieten Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex uit hun sloffen, want deze organisaties willen juist zoveel mogelijk investeringen zien verbeteringen van de wegsituatie. De verwachting is hoe dan ook dat de economische schade dit jaar bijgesteld wordt, maar in 2021 en de jaren daarna zal het weer oplopen. Er vanuit gaande dat 2021 het beoogde jaar van herstel wordt uiteraard. (via AD)

Foto: Polestar op transport via @thomcarspotter op Autojunk