Hoe duur kun jij de Audi SQ2 samenstellen? - Autoblog.nl

Lekker op de maandagmorgen. Een Audi SQ2 samenstellen en dan klagen dat het duur is.

De maandagochtend is om te klagen, toch? Even het gal eruit om er vervolgens er lekker tegenaan te gaan. Audi heeft de prijzen van de SQ2 paraat en daarmee is de crossover ook te vinden in de configurator.

Prijzen beginnen volgens de prijslijst bij 63.987 euro. Beginnen bij, want we hebben het over Audi. Bij het openen van de configurator zie ik overigens 64.901,33 euro staan. Maar dan heb je een best wel saaie Audi SQ2 die nog wel wat verbouwd mag worden aan de hand van de nodige opties.

De Edition One is een makkelijke. Met één muisklik krijg je al een veel strakkere Audi SQ2. De Edition One voegt onder andere 19-inch lichtmetalen velgen, rode remklauwen, een fraai lederen interieur en zwarte details toe. De configurator spreekt nu over 68.017,54 euro.

Vervolgens ben ik gewoon lekker gaan spelen. Bijvoorbeeld de groene Porsche kleur, wat enkele duizenden euro’s kost. Of een glazen panoramadak. Uiteindelijk kwam ik op 72.118,03 euro, maar dat kan vast nog duurder. Daarmee is deze 300 pk sterke crossover stevig aan de prijs, maar of we daar nog van opkijken? Misschien moet je dan toch de voordeligere Volkswagen T-Roc R overwegen..