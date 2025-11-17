Dit broertje van de Golf R maakt een comeback

Dit model mag door naar de volgende ronde en krijgt een tweede generatie.

Heb je ooit in een Golf R gereden en gedacht: deze auto moet hoger zijn? Nee? Toch is er blijkbaar vraag naar. In 2019 lanceerde Volkswagen de T-Roc R, het hoge broertje van de Golf R. En dat was geen eenmalige actie, want er komt een nieuwe T-Roc R.

In augustus lanceerde Volkswagen de gloednieuwe T-Roc. Op Instagram deelt Volkswagen nu een teaser van een nieuwe R-variant. Kennelijk is er dus genoeg animo voor deze topversie.

Qua aandrijflijn verandert er in principe weinig. De T-Roc R krijgt precies dezelfde 2.0 TSI als de Golf R. en uiteraard krijgt de auto ook weer vierwielaandrijving. Het bekende recept dus. Toch is er één verandering: het wordt een mild hybrid. Op die manier kan de uitstoot nog een beetje gedrukt worden. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het vermogen met 7 pk gestegen is ten opzichte van de Golf R. Je kunt nu rekenen op 340 pk.

Het uiterlijk is ook vrij voorspelbaar. De T-Roc R krijgt vier uitlaten, een agressievere bumper en de bekende kleur Lapiz Blue. Net als de Golf R wordt de T-Roc R (optioneel) af fabriek met een Akrapovic-uitlaat geleverd.

Wanneer de nieuwe T-Roc R precies onthuld wordt, is nog niet bekend. We kunnen wel alvast verklappen dat de auto waarschijnlijk niet in Nederland wordt geleverd. De vorige T-Roc R staat ook al sinds 2023 niet meer in de prijslijst. Deze auto zou ook peperduur worden in Nederland. Ter indicatie: een Golf R kost tegenwoordig €86.990. Dus dit is sowieso een auto die je liever jong gebruikt uit Duitsland haalt.