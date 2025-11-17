Dit broertje van de Golf R maakt een comeback

Dit model mag door naar de volgende ronde en krijgt een tweede generatie.
Heb je ooit in een Golf R gereden en gedacht: deze auto moet hoger zijn? Nee? Toch is er blijkbaar vraag naar. In 2019 lanceerde Volkswagen de T-Roc R, het hoge broertje van de Golf R. En dat was geen eenmalige actie, want er komt een nieuwe T-Roc R.
In augustus lanceerde Volkswagen de gloednieuwe T-Roc. Op Instagram deelt Volkswagen nu een teaser van een nieuwe R-variant. Kennelijk is er dus genoeg animo voor deze topversie.
Qua aandrijflijn verandert er in principe weinig. De T-Roc R krijgt precies dezelfde 2.0 TSI als de Golf R. en uiteraard krijgt de auto ook weer vierwielaandrijving. Het bekende recept dus. Toch is er één verandering: het wordt een mild hybrid. Op die manier kan de uitstoot nog een beetje gedrukt worden. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het vermogen met 7 pk gestegen is ten opzichte van de Golf R. Je kunt nu rekenen op 340 pk.
Het uiterlijk is ook vrij voorspelbaar. De T-Roc R krijgt vier uitlaten, een agressievere bumper en de bekende kleur Lapiz Blue. Net als de Golf R wordt de T-Roc R (optioneel) af fabriek met een Akrapovic-uitlaat geleverd.
Wanneer de nieuwe T-Roc R precies onthuld wordt, is nog niet bekend. We kunnen wel alvast verklappen dat de auto waarschijnlijk niet in Nederland wordt geleverd. De vorige T-Roc R staat ook al sinds 2023 niet meer in de prijslijst. Deze auto zou ook peperduur worden in Nederland. Ter indicatie: een Golf R kost tegenwoordig €86.990. Dus dit is sowieso een auto die je liever jong gebruikt uit Duitsland haalt.
Reacties
Motomoto zegt
Ik heb dit concept nooit begrepen. Zoveel vermogen in een suftruttenkoets. Maar hee: als er markt voor is, gewoon doen.
Johanneke zegt
Ik zie ook niet in wat deze auto biedt ten opzichte van een Golf R. Waarschijnlijk is het redelijk goedkoop te ontwikkelen, omdat ze de Golf R toch al maken.
Wicos zegt
Het valt mee dat er niet LL Cool Esque comeback in de kopregel staat.